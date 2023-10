Precedentët/ Përballja e 12-të, ja duelet e Shqipërisë me bullgarët

Shqipëria do të luajë sot në orën 18:00 miqësoren me Bullgarinë dhe kjo do të jetë përballja e 12-të mes tyre në histori.









Takimi i parë daton më 9 tetor 1946 në Kupën Ballkanike, ku Shqipëria ka fituar 3-1, ndërkohë përballja e fundit është në vitin 2007 në Tiranë për kualifikueset e Europianit dhe ka përfunduar në barazim 1-1.

Në total nga 11 ndeshje të luajtura, bullgarët kanë fituar 5, katër takime kanë mbaruar barazim, ndërsa kuqezinjtë numërojnë dy fitore.

