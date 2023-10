‘Ankesa’ e gruas tek sociologu: Jemi lidhur për gjashtë muaj. Ai bën gjithçka për mua, por thotë se nuk dëshiron një lidhje

Situata quhet ajo fazë e marrëdhënies, në të cilën çifti ndan jetën e tyre si një çift normal, por nuk e ka zyrtarizuar ose nuk e ka sqaruar nëse janë bashkë normalisht. Në ditët e sotme është një trend popullor takimesh me shumë njerëz që janë “së bashku”.









Një grua u gjend në këtë situatë, por ajo nuk di si ta trajtojë, pasi burri me të cilin është nuk dëshiron që ata ta zyrtarizojnë lidhjen e tyre dhe pretendon se ai nuk dëshiron një lidhje.

Ajo shprehu pyetjen e saj për bustle.com dhe mori një përgjigje nga redaktori i seksit, Sophia Benoit. Lexo me poshtë:

“Unë u divorcova rreth një vit e gjysmë më parë dhe së fundmi fillova të takohem me një djalë shumë të ëmbël që është 5 vjet më i vogël se unë. Tashmë kemi rreth 6 muaj që “takohemi”. Jam përpjekur dy herë të përcaktoj se çfarë duhet të sqarojmë, por ai ka thënë se nuk dëshiron një lidhje tani, pasi po punon për qëllime shumë specifike financiare, biznesin e tij etj. Nuk ngopet me mua, më çon në aeroport, më ndihmoi të transferohesha në një apartament të ri, më çoi në spital kur mami u operua, shkojmë shëtitje, më ndihmon me blerje dhe gatim, ai thotë se jam shumë e veçantë.

Ai është plotësisht mosbesues dhe ankohet kur tërhiqem emocionalisht ose seksualisht. Fillova të tërhiqem vetëm sepse jam konfuze – a është kjo se si njerëzit takohen këto ditë? A sillen sikur janë në një marrëdhënie pa qëllime apo përkushtim? Unë nuk jam mësuar me këtë lloj gjëje. Veprimet e tij duken totalisht si një marrëdhënie, por ai thotë se nuk e dëshiron një të tillë.

Ai ka thënë se e ka “djegur” lidhjet e mëparshme, ndaj dëshiron të ecë përpara ngadalë përpara. I thashë se sjellja e partnerëve të mëparshëm nuk ishte faji im, ashtu si çdo gjë që bëri ish-bashkëshorti im nuk ishte faji i tij. Ai më ka krahasuar seksualisht me një ish- kjo më la pa fjalë dhe i shpjegova se ishte mosrespektim. Ai nuk e kuptoi. Ndoshta ai është thjesht i papjekur? Nuk e kuptoj si të funksionoj me kaq shumë zona gri! Ne kemi rënë dakord të jemi ekskluzivisht seksualë. Më dukej e arsyeshme si konfirmim, por tani po e rivlerësoj atë vendim. Ju lutemi shpjegoni sjelljen e tij. Ka shumë tipare të mira, por edhe unë shqetësohem me kalimin e kohës”.

Përgjigja e redaktorit

“Të jesh vetëm është e vështirë. Do të thotë që ju duhet të kaloni jetën – të lehtën dhe të vështirën, të thjeshtën dhe të ndërlikuarin – pa shoqëri apo mbështetje. Megjithatë, tani ka shumë mënyra për ta bërë jetën tonë më të lehtë. Nëse, për shembull, keni nevojë për një transferim në aeroport, telefononi një taksi nga celulari juaj ose nëse duhet të lëvizni, merrni një transport.

Po, takimi me këtë djalë duket se do ta bëjë jetën tuaj më të lehtë, por a e bën atë më të mirë?

Sinqerisht, ju nuk mund ta shihni atë qartë. Ky njeri nuk është, më vjen keq ta them, “i pabesueshëm”. Dhe këtu nuk ka fare “zona gri”. Ai është një person egoist që mendon vetëm për kohën e tij të mirë. Ndoshta ky njeri qëndron vetëm në qëllimet e tij të mira, pa e ditur se po lë pas shkatërrimin. Nuk e di, por në një moment, njëri prej jush duhet të kuptojë se dëshiron gjëra të ndryshme.

Si rregull i përgjithshëm, sa herë që dikush më përshkruan veten si “të hutuar” për marrëdhënien e tyre, e di që është e dënuar. Ju nuk jeni të hutuar. Ju jeni të lënduar! Sjellja e tij nuk është konfuze. Ajo është thjesht e keqe.

Një tjetër e dhënë që kam se gjërat nuk janë fare mirë? Ju luani lojëra. Ju mund të mos e mendoni kështu, por kur largoheni nga dikush vetëm për të provuar se sa ju pëlqen, është një lojë. Ju nuk duhet të testoni askënd. Marrëdhënia nuk është një provë. Nëse ndjeni nevojën për t’u distancuar nga dikush, lëreni përgjithmonë.

Dua të jem i qartë, nuk jam kundër marrëdhënieve të rastësishme. Mund të jenë të shkëlqyera, veçanërisht kur dy persona nuk janë gati ose duan diçka serioze. Por ju jeni gati! Ju dëshironi një lidhje serioze. Të vazhdosh të takohesh me të do të ishte si të përpiqeshe të porosisje biftek në një sallon akulloreje.

Nuk mund dhe nuk do t’ju japë atë që dëshironi ose keni nevojë. Ai jua ka thënë këtë si me fjalët ashtu edhe me veprimet e tij. Ai gjithashtu nuk ka nevojë për një arsye, ish-partner apo tjetër, që të mos dëshirojë një lidhje ose të mos dëshirojë një lidhje me ju tani. Nuk ka rëndësi justifikimi. Ai nuk dëshiron të jetë në një lidhje me ju. Ai është shumë i qartë për këtë.

Kështu që ju duhet të largoheni. Ju duhet të largoheni. Ju duhet të gjeni një person që mund t’ju japë vërtet atë që kërkoni. Ju nuk keni punuar aq shumë dhe gjatë për të dalë nga martesa juaj dhe për të gjetur këtë kapitull të ri në jetën tuaj për të përfunduar këtu, duke iu lutur një burri që të jetë ajo që ju nevojitet. Është koha për t’i dhënë fund kësaj gjysmë-marrëdhënieje të pakënaqshme dhe për të gjetur njerëz që mund t’ju ndihmojnë të ndiheni më pak të vetmuar tani. Dashuria nuk është konfuze. Është e qëndrueshme. Është e dukshme. Të ndryshme; Është e pakuptimtë”.