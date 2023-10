Berisha paralajmëron: Nisim qëndresën nga Parlamenti, duhet të hidhemi në veprim!

Ish kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar sot se do të nisin një qëndresë nga Parlamenti.









Pjesë nga fjala e Berishës

Sali Berisha: Në këtë betejë ne do të bëjmë gjithçka për të mobilizuar cdo potencial opozitar kundër kësaj pseudomazhorance.

Duhet të hidhemi në veprim. Ka qytetarë, anëtarë tanë, ka mbështetës të cilët janë të mërzitur dhe do të jenë skeptike ndaj këtij qëndrimi tonë, por ju garantoj se asgjë më shumë nuk do ti bindë ata sesa veprimi ynë. Ata e urrejnë Edi Ramën, por do të shohin udhëheqjen, duhet të shohin shpresën e shpëtimit prej tij,

Ndaj pa diskutim dega e Tiranës në këtë përpjekje ka peshën më të madhe.

Ne do punojmë për një bashkim sa më të gjerë të opozitës, për një front sa më të gjerë opozitar. Mendoj se cdo njeri, cdo analist, gazetar dhe qytetar sot pret nga ne të ndërpresim këtë rreth të tmerrshëm vicioz , ku krimi shndërrohet në votë dhe vota në krim. Nuk mund të ecim kështu. Pas kësaj mbledhje unë kërkoj nga ju që të mblidhni strukturat dhe të paraqisni gjendjen dramatike të demokracisë shqiptare. Askush përveç ne nuk mund të sjellë dhe shpresën.

Nëse ne do ishim në këmbë të gjithë absolutisht shpesa do ishte në këmbë bashkë me ne. Sa më shumë të qëndronim ne kundër Ramës aq më e madhe do të ishte shpresa e shqiptarëve ndaj nesh. Tani është kapitulli i dytë, etapa e dytë e një rëndësie jetike.