Detaje nga atentati në Shkozë, autorët e maskuar pasi qëlluan me armë zjarri dhunuan 21-vjeçarin me sende të forta

Gazeta Shqiptare ka mësuar të tjera detaje në lidhje me atentatin e dështuar ndaj 21-vjeçarit. Burimet bëjnë të ditur se ndaj të riut me iniciale H.Xh janë vënë në ndjekje disa persona me makinë dhe në zonën e Shkozës i kanë bërë prite me makinë duke e qëlluar me armë zjarri.









I riu shoqërohej edhe nga një vajzë, por për fat të mirë plumbat nuk prekën asnjë person.

Ndërkohë mësohet se autorët kane qene te maskuar dhe pasi kanë qëlluar më armë zjarri e kanë dhunuar të riun me sende të forta.

Policia dhe grupi hetimor shkuan në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave.

Panorama ka siguruar edhe foto dhe video nga vendi i ngjarjes.