Investigimi/ Zbulohet skema e ryshfetit me fondet e BE, gjithçka nisi nga kallëzimi i një 43-vjeçari! Ish-ministrja ‘e kyçi’ në zyrë, i kërkonte emrat e denoncuesve

Një investigim i emisionit “Në shënjestër” ka zbuluar fakte të reja në lidhje me pezullimin e fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë.









Janë intervistuar persona që kanë aplikuar, ekspertë si dhe ka analizuar të dhënat për kompanitë që kanë përfituar nga këto fonde.

Dokumentari

Në verë lajmi se Brukseli pezulloi fondet për bujqësinë, për shkak të abuzimeve të shumta, ishte si një rrufe në qiell të hapur për qeverinë shqiptare.

‘Disa projekte të financuara si pjesë e programit IPARD II u gjetën me parregullsi, të tilla si krijimi artificial i kushteve për të përfituar grante më të larta, lidhje të paligjshme ndërmjet ofertuesve, çmime të fryra, mosmbajtja e dokumentacionit origjinal, investime të ndërtuar në një vend të ndryshëm nga kontrata e grantit, oferta false etj’, shkruhet në letrën e Komisionit Europian për qeverinë shqiptare që bëri publike portali Oligarkia.al.

Me shpejtësi të gjithë aktorët dhe faktorët u përpoqën me do kusht ta minimizonin efektin negativ. Ministrja e Bujqësisë, Frida Krifca, e cila përgjatë viteve 2017-2021, drejtonte Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, u përpoq ta relativozonte sa më shumë skandalin që sapo kishte shpërthyer.

“Janë kryer 3 vite hetime administrative, por nuk ka prodhuar ende sot një raport të gjetjeve. Kemi bashkëpunuar me OLAF në hetim dhe mirëpresim çdo rekomandim për korrigjim që ta zbatojmë për të përmirësuar më tej proceset”, deklaroi Frida Krifca.

Frida Krifca mohoi çdo dyshim për korrupsion, por pavarësisht pretendimeve të saj, Zyra Evropiane kundër Mashtrimit, OLAF, i dorëzoi pak javë më parë Prokurorisë së Posaçme një raport të detajuar për abuzimet me fondet e BE-së.

Raport që pritet të tronditë në themele Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet vartëse.

SPAK i ka nisur hetimet për abuzime dhe korrupsuion me fondet, fonde përmes të cilave nuk u mbështetën fermerët, por njerëzit e fuqishëm të biznesit, politikanë vendore apo emra të krimit.

Romeo Nazarko, ishte një emigrant i kthyer në atdhe me dëshirën e mirë për të investuar, në vendin e tij. Ndoshta nga të paktët që vazhdojnë të kenë një mendim të tillë, por që pasi kthehen në Shqipëri, përplasen me terrenin e korruptuar nga i cili ishin larguar në krye të herës.

Por Nazarko, me profesion gjeodet dhe ekspert pronash, edhe pse e dinte që të merresh me bujqësi apo me kultivimin e pemëve në Shqipëri, është një industri pa fitim, ose sikurse i thonë një industri pa çati, ku edhe mund të humbasësh, pa marrë asgjë si kompensim, vendosi gjithsesi ta provojë.

Kjo edhe për faktin që në mes ishin fondet e Bashkimit Evropian dhe diçka në këtë aspekt, në vendin e tij do lëvizte ndryshe. Por përballja e tij me realitetin rezultoi komplet e kundërt.

43-vjeçari aplikoi në vitin 2019, për të përfituar nga fondet e akorduara nga BE, në kuadër të programit IPARD II, që u vijnë në ndihmë fermerëve, me qëllim për të mbjellë një sipërfaqe të madhe hektarësh me arrorë, në vendlindjen e tij, në Kolonjë. Në tokën që i kishte lënë si trashëgimi gjyshi i tij, por edhe në një pjesë tjetër toke që e kishte marrë me qira për një periudhë kohore prej 5 vitesh, bashkë me një ortak, edhe pse ishte i vetëdijshëm që fitimi nuk do të ishte kush e di se çfarë.

Por ndërsa bëri aplikimin e parë pranë AZHBR për të përfituar nga fondet e BE, inxhinieri filloi të kuptojë se diçka nuk shkonte.

Shpejt ai u përplas me burokracitë e para dhe me pengesa të cilat sa vinin dhe shtoheshin, brenda këtij institucioni, edhe pse sipas tij, dokumentacioni i dorëzuar në AZHBR ishte në përputhje me ato të kërkuara në formularin për aplikim. Nga 12 pika të cilat ishin renditur në fillim për t’u plotësuar, papritur këto pika u bënë 21 të tilla.

Sot pas 4 vitesh, Romeo Nazarko është i bindur se u s’kualifikua sepse nuk zgjodhi rrugën e korrupsionit, por ndërkohë dëshmon se është një prej dëshmitarëve të OLAF, zyrës së BE-së që hetoi abuzimet me fondet.

Cili ishte aplikimi që ju bëtë në vitin 2019 pranë AZHBR dhe për çfarë aplikuat?

-Në 2019 unë aplikova pranë AZHBR për një project për krijimin e një pemëtoreje prej 23 hektarësh, pemëtore arror….

Pranë AZHBR në vitin 2019 u paraqita referuar një kontrate qeraje që kisha marrë nga Bashkia Kolonjë për 23 hektarë tokë, të cilën do mbillja petorë arrorë, ku ishin arrë, gështenjë, lajthi, 3 kultivalë që do mbilleshin në atë parcelë prej 23 hektarësh që është dhe 230 dylymë. Aplikova në AZHBR mbi bazën e një dokumentacioni fillestar që ata kërkonin ku ishin 12 dokumente të cilat janë të renditura.

Në vitin 2019 dhe nga ai moment ndodhën, tërmeti në Shqipërim historia që hëngri kohë, ndodhi dhe historia e pandemisë e cila vonoi procesin e dhënies së një përgjigje e cila ka ardhur rreth korrikut të vitit 2020. Një përgjigje referuar aplikimit të bërë. Përgjigjja e ardhur në korrik të 2020 është një përgjigje me 21 pika që unë duhet të ri plotësoja, ndërkohë këto 21 pika ishin ripërsëritja e pikave të dorëzuara dhe pika të reja shtesë, 21 pika, po më lanë një afat 15 ditë, po ditë pune. Gjë që ishte e pamundur, të plotësosh 15 shkresa në një vend si Shqipëria ku të paktën do 2-3 ditë të marrësh një shkresë në institucion. Në një afat kohor 15 ditor, arrita t’i plotësoj, kam mbyllur gjithë aktivitetin tim pasi aktiviteti im është…. Unë jam inxhinier me profesion, jam inxhinier që ushtroj aktivitetin pranë Kadastrës, Gjykatës dhe Prokurorisë.

Kjo është një…puna e pemëtores është një diçka që erdhi si rrjedhojë e një pasurie të lënë nga gjyshi prej 31 hektarë pyll dhe për të vazhduar dhe krijuar një sistem zinxhir edhe me prodhime të tjera. U detyrova t’i futem kësaj historie. E mbylla aktivitetin tim prej 15 ditë dhe arrita të plotësoj të 21 pikat. Ose më saktë, 20 pikat dhe 1 pikë ishte një vërtetim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit që unë nuk do të shkaktoja dëm në mjedis.

Por edhe pse pikat për t’u plotësuar u shtuan ‘si kërpudhat’, Romeo Nazarko, thotë se nuk hoqi dorë nga aplikimi.

Pavarësisht se koha në dispozicion për të dorëzuar dokumentet e reja, pranë AZHBR, ishte shumë e shkurtër, ai tregon se u paraqit sërish pranë sporteleve të kësaj agjencie, me mendimin se këtë herë ai do të ishte një nga fituesit e grandit.

Edhe pse lart e poshtë, siç ndodh në kafenetë shqiptare, aty ku mëson më shumë për atë që ndodh brenda zyrave shtetërore, kishte dëgjuar se fondet shpërndaheshin kundrejt përqindjeve që çdo fermer apo agrikultor duhet të daroviste zyrtarët e kësaj agjencie që kishin në dorë fatin ose jo të subvencionit të tij.

Një akuzë kjo që tashmë po hetohet edhe nga prokuroria shqiptare.

Romeo Nazarko:

Ai mu duk një vërtetim qesharak sepse unë pemëtore do mbillja. Nuk besoj që nga pemët do të krijoja ndotje në mjedis. Dhe e lashë si pikë të fundit që dhe po të mos e plotësoja të ishte për tu riplotësuar ose për të nxjerrë një argument që ai është një dokument i panevojshëm.

Për këtë arsye, arrita t’i plotësoj, ditën e fundit, kisha kohë dhe një ditë për të marrë këtë vërtetim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por që ndodhej në Berat.

U desh të ikja brenda ditës të merrja vërtetimin në Berat dhe të rikthehesha pranë AZHBR për të protokolluar dosjen…shkresën brenda afatit ligjor.

U plotësua dhe kjo, më vjen një përgjigje e tretë, ku më thotë që ju nga 23 pika nuk keni plotësuar 2 pika. I bëj një kundërpërgjigje ku i them që pika 23 ndodhet në dosje, i vura në dispozicion një fotokopje të dokumentit, kurse pika e parë që ata kërkonin ishte një kontratë nënqeraje nga bashkëpronari im.

Këtë tokë prej 23 hektarësh unë e mora me qira me një tjetër koleg që është dhe ai inxhinier dhe duke qenë se nuk hapej dosja në AZHBR me dy emra, për këtë pyetëm paraprakisht…

Por Romeo Nazarko nuk kishte nga ta dinte, ose të paktën për momentin nuk kishte krijuar dyshimin e duhur se e gjithë kjo sorollatje, ishte një mënyrë që ai të mos e përfitonte grantin. Ose të kuptonte që gjërat brenda AZHBR-së, lëviznin duke lyer atë që rëndom në gjuhën popullore quhet ‘rrotën e qerres’.

Problemi sipas tij, po bëhej një ngërç artificial i krijuar nga vetë zyrtarët e AZHBR, të cilët i kërkonin një kontratë nënqiraje.

Romeo Nazarko:

Pasi arrita të plotësoj pikat mora dhe vërtetim pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ku drejtoria ndodhej në Berat dhe e dorëzova dosjen në protokoll brenda afateve.

Mu kërkua një shkresë e tretë për të cilën i ktheva përgjigje që pika e dytë që kërkoni ndodhet në dosje, i vura në dispozicion një fotokopje të dokumentit, pasi të gjithë dokumentet që dorëzoja në AZHBR, një kopje e kam në zyrë. Dhe pika e parë për të cilën ata kërkonin një kontratë nënqiraje nga bashkëpronari im për arsye sepse toka është marrë me qera për 99 vjet nga Bashkia e Kolonjës nga dy ekspertë, jemi të dy ekspertë, dhe duke qenë se pranë

AZHBR nuk mund të hapësh dot dosje me dy emra, për këtë u interesuam përpara se ta hapnim dosjen në AZHBR. Në sportelin e AZHBR na u tha që dosja mund të hapet me një emër dhe bashkëpronari tjetër mund të japë pëlqimin në lidhje me …nëpërmjet një akti notarial. Duke qenë se ashtu… nuk e dorëzova, por dorëzova një deklaratë të dytë pasi kisha dorëzuar një deklaratë të parë nga bashkëpronari i cili binte dakort që unë ta aplikoja, të merrja fondin, ta zhvilloja dhe në fund të fundit ajo ishte prapë në bashkëpronësi të dy personave. Çdo gjë që do përfitohej nëse do përfitohej do ishte në bashkëpronësi të dy personave.

Edhe pse Romeo Nazarko, u përpoq të plotësonte të gjithë kushtet, sërish përgjigja e fundit e mbërritur nga AZHBR ishte refuzuese. Edhe pse e pakuptueshme nga ana e aplikuesit, që mendonte se ndodhej përballë një rasti të paprecedentë, por edhe të dyshimit në rritje, se brenda kësaj agjencie, grandet jepeshin në bazë të pëlqimeve apo mospëlqimeve që kishin këta drejtues.

Një situatë paradoksale për të, kur mendohej se vlera e investimit nuk shkonte më shumë se 20 mijë euro.

Romeo Nazarko:

Më kthyen një përgjigje të katërt ku më thanë se refuzimi ngelet në fuqi pasi duhet të sjellësh kontratën e nënqirasë.

Duke parë këtë përgjigje refuzimi iu drejtova një studioje juridike ku mora dhe bazën ligjore mbi të cilën unë nuk duhej ta plotësoja kontratën e nënqirasë, e para ishte pasi kontrata e marrë me qira nga ana jonë pranë Bashkisë nuk na jepte të drejtën që ne të jepnim me nënqira këtë tokë. Kjo ishte referuar vetë udhëzimi i formatit të kontratës së qerasë ishte miratuar nga Ministria e Bujqësisë, nga institucioni i cili na pengonte, që ne na pengonte të drejtën e dhënies me një nënqira. Aty kuptova që këta kërkonin të më fusnin në një ngërç që unë të bëja një shkelje që pastaj të më kapnin më vonë të më thoshin “dëgjo ke sjellë një kontratë nënqiraje për të cilën ti nuk duhet ta jepje pasi të pengon kontrata e qerasë së parë me Bashkinë”. Kjo ishte arsyeja që nuk këmbëngula pastaj i dhashë dhe një bazë tjetër ligjore që shteti jonë shqiptar njeh deklaratën noteriale si document zyrtar.

I gjendur në një situatë të tillë, Romeo Nazarko, kërkoi takim me drejtuesen atëkohë të AZHBR-së, Frida Krifca.

E njëjta e cila më pas do të emërohej nga kryeministri Edi Rama, në krye të Ministrisë së Bujqësisë.

Por sipas Nazarkos, zonja Krifca as nuk denjoi ta takojë apo të dëgjojë pretendimet e tij, por e përcolli në të njëjtën zyrë drejtorie brenda AZHBR-së, ku ai kishte marrë më herët përgjigje refuzuese në lidhje me aplikimin e tij.

Romeo Nazarko:

Duke u nisur nga të katër këto përgjigje u detyrova të kërkoj takim pranë zyrave të AZHBR me drejtoreshën e përgjithshme me Frida Krifcën.

Mu desh të shkoja 3 herë, asnjëherë s’më ka pritur, po më drejtonte te drejtori i pranimit të projekteve, gjë të cilën unë atje nuk doja të vija sepse Shqipëria është vend i vogël dhe pak a shumë diskutohen nëpër kafe kush është personi që diskuton për përqindjet, sa përqind do japësh dhe unë këtë mundësi s’desha tu jepja.

Domethënë që unë nuk kam ndërmend tu jap përqindje pasi nuk është se ishte ndonjë projekt që unë do fitoja. Unë kam ikur nga Kolonja sepse nuk fitohet. Ai është një projekt për të nxitur një investim në zonë dhe për të mbajtur lidhur të gjithë sistemin aty.

Dmth unë do mbillja pemët ai që mbante delet do sillte delet pranë, do hanin barin që rritej, ai që mbante bletë do bëj pjalmimin e pemëve do ai do marrë bletët unë pjalmimin…d.m.th një sistem zinxhir për të zhvilluar diçka aty po jo se unë do fitoja ndonjë gjë sepse ne e dimë që nga bujqësia nuk është se fiton, të gjithë me humbje dalin.

Gjithsesi Romeo Nazarko bëri edhe një tentativë të fundit, me qëllim për të kthjelluar zyrtarët e AZHBR-së, se kjo që po bënin nuk ishte aspak e ndershme.

Aq më shumë që këto ishin fonde të qytetarëve të Bashkimit Evropian, të cilat duhet të menaxhoheshin në mënyrë korrekte. Gjë që mesa duket drejtuesit e AZHBR-së e kishin harruar dhe po i përdornin apo i shpërndanin sipas interesave dhe miqësisë të tyre. Apo edhe për qëllime elektorale.

Kështu Romeo Nazarko, në një tentativë të fundit, u takua edhe me një nga drejtorët e Agjencisë.

Të cilit ia shprehu hapur dyshimin e tij, se grantet po shpërndaheshin kundrejt ryshfetit.

Patët mundësi të takonit ndonjë nga zyrtarët të institucioneve dhe çfarë ju thanë?

-Herën e tretë, u detyrova pasi nuk më priti herën e tretë, u detyrova të shkoj te drejtori i pranimit dhe më tha që…nuk duhet kontrata e nënqirasë. I vura në dispozicion bazën ligjore thashë “nuk duhet për mendimin tim, kështu që më lini të dyshoj atë që diskutohen jashtë nëpër kafene që ju doni pjesën e përqindjes, bakshishit që unë të shpallem fitues, sepse nuk ka asnjë dokument tjetër që i mungon dosjes.

Por teksa e kishte fjetur mendjen, që kjo punë ishte mbyllur këtu dhe nuk mund të shkohej përpara me kokëfortësi, duke bërë zapping në televizor, Romeo Nazarko, u ndesh me një nga emisionet që kishin lidhje pikërisht me suksesin që sipas Agjencisë së Zhvillimit Rural dhe Bujqësor, kishte arritur sipas tyre një nga përfituesit e shumtë të grantit.

Romeo Nazarko:

U shkëputa, një ditë të bukur, në emision, në një nga emisionet që zhvillohen në Shqipëri “Histori Suksesi”, më ngacmoi përsëri, pasi kisha 2-3 muaj që e kisha mbyllur këtë.

Ju menduat që nuk e fituar këtë…?

Nuk e fituam dhe këtu është e pamundur dhe e mbylla, rashë në një situatë qetësie për momentin. Më ngacmoi ky emisioni..

Po si u ndjeve kur morët përgjigje përfundimtare?

Domethënë unë kam 15 vjet aktivitet pune dhe e di që në Shqipëri kështu funksionon, nuk është se ndjeva keq po thjesht unë bëra atë tentativën time për të aplikuar. Provova që nëse vërtet mund të fitoj pranë AZHBR një fond pa ndërhyrje, siç e kisha nisur unë me procedurë, me postë, shkresë me postë, dërgoja shkresë me postë, prisja përgjigje me postë.

Pa kontaktuar ose pa trokitur në dyert e AZHBR. Ai emision më ngacmoi dhe i dërgova një SMS drejtuesit të emisionit i cili për fat të mirë ja çoi ‘forward’ drejtoreshës mesazhin dhe mu desh të nesërmen të telefononte sekretarja e drejtoreshës dhe të më kërkonte një takim…

Ashtu sikurse edhe u caktua, takimi me drejtoreshën e AZHBR-së, Frida Krifca, u zhvillua të nesërmen sipas orarit që kishin vendosur edhe më herët.

Por edhe pse priste që në këtë takim të kishte një reflektim lidhur mbi shqetësimin e tij, për përjashtimin nga aplikimi, e kundërta ndodhi.

Sipas Romeos Nazarkos, drejtoresha e AZHBR-së, ngulmoi në të vetën. Madje nuk u mor fare me çështjen e tij, por ishte më shumë e interesuar të dinte se kush ishin personat që kishin folur për përqindjet që merreshin brenda AZHBR-së, në këmbim të grandeve të BE.

Romeo Nazarko:

Të nesërmen e mesazhit më telefonon sekretarja ku më kërkon një takim ku drejtoresha kërkonte një takim. Jam paraqitur në datën dhe orën e takimit me dosjen gjithmonë me vete dhe nga 5 minuta që unë kërkoja takim kemi ndenjur 2 orë e gjysmë në zyrë. Është debatuar, është diskutuar dhe me drejtorin juridik dhe me drejtorin e projekteve ku ju është bërë e qartë që dokumenti që kërkoni është i panevojshëm… Pas 2 ore e gjysmë drejtoresha ngriti pretendimin dhe kërkonte emra të personave që atë mundësi s’ja dhashë dhe skam për t’ja dhënë njeriu se kush ka thënë që unë dua 30-40% të… Dmth ashtu siç diskutohet dhe besoj që është e vërtetë që në projektet e AZHBR pa dhënë 30-40% të fondit ti nuk merr dot fondin.

Por Romeo Nazarko nuk e la me kaq. Ashtu sikurse ia pohoi edhe në zyrë, ai e mbajti deri në fund fjalën e tij.

Fill pas kësaj bisede, që thjesht i përforcoi bindjen, që fondet e IPARD II për fermerët po keqmenaxhoheshin, ai ndërmori një tjetër nismë. Këtë herë duke i shkruar vetë zyrës së OLA, ku e vinte në dijeni se në Shqipëri këto fonde kishte dyshime se nuk po shkonin te fermerët e vërtetë, por ishin produkt i një korrupsoni madhor.

Romeo Nazarko:

Pra këta zyrtarë nuk është se u morën me çështjen… nuk u sqarua në thelb problemi. Unë ju thashë nqs ju mendoni që nuk doni 30-40 % ja ku e keni dosjen mbi tavolinë, dosja ishte e qartë, me gjithë dokumentet që ju keni aty unë i kam këtu, më jepni ose bazën ligjore ose aprovojeni dhe unë të besoj që ju nuk doni 30-40 % të shumës ashtu siç përflitet jashtë.

Çfarë ndodhi pas këtij takimi?

Pas këtij takimi i bëra të qartë drejtoreshës, i lashë një afat 10 ditor për të rishikuar dhe njëherë me grupin e punës, të rishikonte dhe njëherë dosjen, të mbështetej në ligjet shqiptare dhe të rishikonte atë pikë që ishte e panevojshme se ndërkohë unë nuk kam për t’u tërhequr nga kjo nismë.

Unë u dogja nga ky aplikim, por thashë u dogja unë le të përfitojnë të tjerët që do aplikojnë. Unë I drejtohem Brukselit npm këtij emali. Dmth unë e kisha të qartë dhe adresën ku ishte burimi ose ku ishin të ardhurat të cilat këta i shpërndanin. Ja bëra të qartë, ja thashë sy më sy.

Filloi të shantazhonte me fjalë deri diku…Ka qenë një debat ‘face to face’ po 2 orë e gjysmë ça mund të diskutohet dhe si përfundim jam larguar duke i lënë një afat 10 ditor. Prita atë afatin 10 ditor dhe ju drejtova Brukselit.

Jam Romeo Nazarko, kam bërë këtë aplikim, jam refuzuar me kushte të panevojshme. Për mendimin tim aty ka korrupsion, nqs ju nuk ndërhyni jeni të lidhur me një pjesë të këtij korrupsioni. Ky ka qenë emaili i dërguar pranë OLAF në anglisht.

Përgjigja nga zyra e OLAF, e hetimit të fondeve të BE, në Bruksel, nuk do të vononte.

Romeo Nazarko, thotë se ata e telefonuan dhe u interesuan lidhur mbi denoncimin e tij.

Më 4 maj 2021, inxhinieri thotë se në aplikacionin Skype u lidh në Bruksel me dy hetues të OLAF, të cilë dëgjuan historinë e abuzimit me fondet e programit të ndihmës për bujqësinë, IPARD II dhe Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, AZHBR.

Romeo Nazarko:

Një muaj mbasi dërgova emailin, pastaj më vjen një telefonatë, npm true caller, belgu…ku më kërkuan të, u interesuan në lidhje me kallëzimin, gjë që vazhdoi pastaj edhe npm telefonit, u bë dhe denoncimi pranë OLAF.

Thashë gjithmonë, unë e mora përgjigjen, s’kualifikimin. Unë nuk është se do prisja nga OLAF që të më aprovohej dosja. Thjesht tani erdhi… ai inati që këta hynë te xhepi im se hynë te xhepi im dhe hyrja te xhepi im është e kësaj natyre, unë s’kisha pse merrja tokën me qira në Kolonjë nëse nuk do aplikoja në AZHBR sepse unë kam tokat e mia, zhvilloja tokat e mia atje s’kisha pse merrja tokë me shumë. Është gati 5 vjet qira toke që unë e paguaj në mënyrë të rregullt. Është projekti, projektet që janë bërë në lidhje me dosjen. I gjithë dokumentacioni, mbyllja e punës së aktivitetit tim dokumentet, naftë, lartë poshtë

Domethënë mua më ka shkuar një kosto rreth 20.000 euro dhe paramendoni që 20.000 euro një fermer duhet të hedhë… që nuk e plotëson dot një dosje të kësaj natyre, të vijë të plotësojë dosjen dhe të fitojë në AZHBR. Dhe duke qenë se këta hynë në xhepin tim, domethënë ato ishin të ardhura që unë punoj dhe I kam për familjen time.

Ata hynë te xhepi i familjes sime dhe tani nuk ngeli gjë tjetër veçse ti drejtohesha OLAF, thashë jo për të kualifikuar dosjen sepse OLAF nuk kualifikon, vetëm heton, kontrollon gjithë veprimtarinë e AZHBR, por për ti dhënë mundësi gjithë fermerëve të tjerë që do aplikojnë në të ardhmen.

Por denoncimi i Romeo Nazarkos, do të shërbente vetëm si fillesë e një hetimi që do të nxirrte zbuluar tashmë korrupsionin e zyrtarëve të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, me fondet e Bashkimit Evropian.

Por edhe një listë të gjatë njerëzish pranë pushtetit të cilët ishin ushqyer me taksat e qytetarëve evropianë. Midis tyre edhe personazhe të dënuar për vepra penale të ndryshme, të cilët ishin larguar nga postet e tyre zyrtare pikërisht. për shkak të lidhjeve të tyre me krimin.

Por që pas largimit nga dekriminalizimi, pushteti nuk i kishte lëshuar por i kishte mbajtur të lidhur fort pas prehrit të vet, duke u dhënë tashmë grante të Bashkimit Evropian.

Edhe pse shumë pak, ose aspak prej tyre kishin lidhje me bujqësinë apo vetë skemën për të cilën ishte ngritur nga BE, projekti IPARD II.