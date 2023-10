Jada Pinkett Smith zbulon se ka ndërtuar një dhomë seksi për të dhe Will Smith

Jada Pinkett Smith ndërtoi një dhomë seksi për të dhe Will Smith në mënyrë që ata të mund të kalonin momente intime së bashku kur fëmijët e tyre ishin të vegjël.









Ylli i “Girls Trip” zbulon në librin e saj të ri të kujtimeve, “Worthy”, se Jaden, tani 25 vjeç dhe Willow, tani 22 vjeç, flinin me të kur ishin fëmijë dhe “vazhduan ta bënin këtë çdo natë për disa vite”.

Por sapo Jaden mbushi moshën 6 vjeç apo më shumë, Jada kuptoi se Smith ishte lodhur nga rregullimi i tyre për të fjetur.

Jada Pinkett Smith reveals she built a ‘beautiful’ sex room for her and Will Smith https://t.co/SWmsWsgN9c pic.twitter.com/E7g1Dx6zUu — Page Six (@PageSix) October 18, 2023

“Për të na dhënë hapësirën tonë, madje kisha ndërtuar një dhomë të veçantë, të bukur seksi për ne të dy të rriturit në dhomën tonë të gjumit, me një tavan të harkuar plot me yje vezulluese”, shkruan ajo”. Por me kalimin e kohës, fëmijët morën edhe atë dhomë”.

Përfundimisht, pas një shtytjeje nga Smith, Jaden dhe Willow filluan të flinin në dhomat e tyre të gjumit.

Pinkett-Smith ka hedhur shumë “bomba” në turneun e saj të librit dhe shtypit. Zbulimi më i madh ishte se çifti, i cili u martua në vitin 1997, janë ndarë fshehurazi për shtatë vitet e fundit.