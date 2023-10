Koronavirusi/ Një vaksinë që mund të merret nga hundë po vjen për ata që nuk u pëlqejnë gjilpërat!

Potenciali i një vaksine të marrë nga hunda për COVID-19 theksohet nga një studim i ri, po vjen me rezultate premtuese. Sipas të dhënave nga prova klinike e fazës 1, vaksina e studimit, e administruar me hundë në dy doza, prodhoi një përgjigje të rëndësishme imune kundër varianteve të shumta të koronavirusit.









Vaksina në fjalë u testua si pjesë e vaksinimeve parësore te të rriturit e shëndetshëm përpara zhvillimit të vaksinave mRNA të miratuara për të bllokuar koronavirusin. Ai është bërë nga një virus i dobësuar dhe materiali gjenetik i virusit u rikodua për ta kthyer atë nga një patogjen që shkakton sëmundje në një vaksinë të qëndrueshme dhe të sigurt, sipas zhvilluesit të saj.

Për sa i përket efektivitetit të saj, pjesëmarrësit që morën vaksinën gjatë provës kishin një përgjigje të fortë imune, si dhe reaktivitet të qelizave T specifike për antigjenet e shumëfishta virale përtej proteinës spike të mutacionit shpesh të koronavirusit.

Ideja qendrore ishte të prodhohej një përgjigje imune kundër të gjithë virusit në vend të thumbimit të proteinave, i cili shpesh ndryshon. Sipas studiuesve, me këtë strategji, potencialisht mund të sigurohet një mbrojtje më e gjerë kundër varianteve. Vlen të përmendet se asnjë nga vaksinat aktuale të koronavirusit nuk administrohet me hundë.

Gjetjet e studimit ofrojnë një paraqitje të shkurtër të asaj që mund të jetë gjenerata e ardhshme e vaksinave për COVID-19, duke ofruar mbrojtje të diferencuar për më shumë njerëz. Administrimi nazal i vaksinës dhe ruajtja më e lehtë mund të rrisë aksesin ndaj vaksinimeve edhe në zonat më të paarritshme në mbarë botën ”, tha autori kryesor i studimit onkologu dhe imunologia Dr. Johanna Kaufmann.

Vaksina e hundës nuk kërkon ruajtje me zinxhir të ftohtë, gjë që do të lehtësonte ruajtjen në zona ku mungon ftohja e duhur. Pasja e një alternative ndaj vaksinave mund të rrisë gjithashtu aksesin në zonat me shkallë më të ulët të vaksinimit.