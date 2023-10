Lideri i Izraelit, Netanyahu: Ndihma e SHBA-ve do të ndryshojë ekuilibrin e luftës

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ndihma e SHBA-së për Izraelin do të ndryshojë ekuilibrin e luftës.









Duke iu referuar marrëveshjeve të arritura me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, gjatë vizitës së tij të sotme në Izrael Netanyahu tha se vendet kanë rënë dakord për bashkëpunim që do të ndryshojë ekuilibrin në të gjitha frontet dhe do të ndihmojë Izraelin të arrijë objektivat e luftës.

“Ne kemi rënë dakord për veprimet dhe aktet që sigurojnë vazhdimin e luftës sonë të drejtë,” shtoi ai, duke theksuar se Izraeli do të marrë ndihmë të madhe sigurie për Shtetin e Izraelit, duke përfshirë ndihmën që forcon më tej aftësinë tonë luftarake.

Kjo është raportuar nga mediat izraelite, duke cituar një deklaratë video të Netanyahu nga selia ushtarake Kirya e Forcave të Sigurisë izraelite në Tel Aviv.