“Nuk mund të lejojmë të na sulmojnë ne”/ Politikania franceze kërkon që Karim Benzemas t’i hiqet ‘Topi i Artë’ dhe shtetësia

Pak orë pas deklaratave të ministrit të Brendshëm francez për marrëdhëniet e Karim Benzemës me Vëllazërinë Myslimane, një senatore nga Franca kërkon që atij t’i hiqet “Topi i Artë” dhe shtetësia.









Konkretisht, Valerie Boyer, e cila ishte nënkryetare e bashkisë së Marsejës dhe më pas deputete e konservatorëve, sugjeroi përmes Twitterit që ish-asi i Real Madridit dhe ish-anëtari i Kombëtares së Francës të ndëshkohej për mbështetjen e palestinezëve.

FLASH | Suite aux déclarations du ministre de l’Intérieur, Gérald #Darmanin, qui a affirmé « être au courant d’un lien entre le footballeur français Karim #Benzema et les Frères Musulmans », la sénatrice française, Valérie #Boyer, a demandé de retirer son Ballon d’Or et sa… pic.twitter.com/WN2r3d9qVY — Cerfia (@CerfiaFR) October 18, 2023

Si comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur, Karim Benzema est “en lien avec les Frères musulmans”, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d’agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

“Të paktën Topi i Artë të hiqet si një gjest simbolik”, ka shkruar ajo dhe më pas ka kërkuar të vijojë me heqjen e shtetësisë. “Të qëndrosh me ata që na shpallin luftë do të ishte e barabartë me tradhtinë e vendit tënd”, tha Valerie Boyer, e cila kundërshton islamizmin dhe dhënien e nënshtetësisë franceze për emigrantët myslimanë.

Në deklaratën e saj për shtyp, Boyer përmend “lutjet” që futbollisti franko-algjerian u drejtoi banorëve të Gazës më 15 tetor, duke shprehur dhimbjen e tij për “viktimat” e prekura nga “bombardimet e padrejta që as nuk u vjen keq për gratë dhe as për fëmijët”.

Ajo gjithashtu tha: “Ne nuk mund të pranojmë që një shtetas i dyfishtë francez, i njohur ndërkombëtarisht, mund të çnderojë apo edhe të tradhtojë vendin tonë në këtë mënyrë”.

| ÚLTIMA HORA: El ministro de Interior de Francia acusa a Benzema de tener vínculos con una organización islámica considerada terrorista en Francia: «El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes». pic.twitter.com/mz8U2nsO8E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 17, 2023

Politikania francez shkroi në Twitter DT dhe shkroi: “Nëse, siç pretendon ministri i Brendshëm, Karim Benzema është ‘i lidhur me Vëllazërinë Myslimane’, unë bëj thirrje për sanksione, në veçanti heqjen e shtetësisë. Është urgjente të veprohet kundër atyre që kërcënojnë vazhdimisht vendin tonë”.

Benzema është nga Algjeria por ka luajtur për vite në Kombëtaren e Francës dhe në vitin 2022 ka fituar Topin e Artë.

“Sepse jam mysliman”

Kur Karim Benzema u largua nga Real Madridi për të nënshkruar për Al Ittihad në Arabinë Saudite, ai u pyet pse e bëri këtë dhe ai u përgjigj: “Ndihem mirë dhe jam i lumtur që luaj për këtë klub legjendar. Sigurisht që është një sfidë për mua, një jetë e re dhe mezi pres të filloj.

Është një klub që ka tifozë me shumë pasion dhe shumë trofe. Pse në Arabinë Saudite? Unë jam mysliman dhe ky është një vend mysliman. Gjithmonë kam dashur të jetoj këtu.