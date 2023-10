Pikantet e miqësores Shqipëri-Bullgari/ Një bilbil gënjen kuqezinjtë! Xixa Asani-Petkov, tifozët godasin me banderolën në stadium (E PLOTË)

Në stadium ndodheshin një numër i konsiderueshëm tifozësh për të ndjekur nga afër këtë duel dhe në sy ka rënë një banderolë, mjaft interesante. “Kur je mirë, të dojn tan”, shkruhej aty. Një mesazh i tillë të bën të kuptosh se lojtari i 12-të i Kombëtares sonë nuk ka qenë me skuadrën vetëm në këto ditë të mira, kur jemi kaq afër “EURO 2024”, por ka qenë bashkudhëtare me ekipin edhe në periudha të vështira. Ndërkohë, sa u përket momenteve më pikante të ndeshjes, “Panorama Sport” i sjell për lexuesit e saj.









* Kombëtarja shqiptare e futbollit ka pësuar një ndryshim në orët e fundit para ndeshjes kundër Bullgarisë. Në fakt, më pak se një orë para fillimit të sfidës, FSHF njoftoi zyrtarisht se ka një ndryshim në radhët e skuadrës kuqezi. Nga institucioni i futbollit në vendin tonë njoftohet se portieri Elhan Kastrati ka kaluar një gjendje gripale dhe për këtë arsye nuk është i gatshëm për ndeshjen. Në vend të tij është ftuar portieri i Egnatias, Alen Sherri, i cili ka qenë një emër që ka provuar edhe më parë grumbullimet e Kombëtares. Ai ka luajtur vitin e kaluar në miqësoren ndaj Katarit, të organizuar me lojtarë kryesisht nga kampionati shqiptar.

* Shqipëria luajti këtë miqësore me uniformën e bardhë. Ndërkohë bullgarët ishin me uniformë vishnje.

* Shumë miqësor Jasir Asani. Gjatë nxehjes te pjesa e kornes, bisedon aty afër me disa tifozë.

* Edvin Murati, i pranishëm në “Air Albania”. Ish-mesfushori i Kombëtares ndjek nga afër miqësoren me Bullgarinë.

* 17 fotografë janë gjithsej në stadium për këtë miqësore.

* Tabela e reklamave në pjesën karshi nuk punonte.

* Edhe pse miqësore, Silvinjo sërish zgjedh të vishet me kostum. Gjatë fillimit të takimit, trajnerit i vjen një top që përpiqet ta ulë dhe në ato momente merr brohorima.

* Jasir Asani merrte brohorima sa herë prekte topin në zonën ku ai ka goditur dhe ka shënuar ata 3 supergola. Por, në këtë takim, anësori nuk pati mundësinë që të tentonte portën, pasi u bllokua nga mbrojtja rivale.

* Ernest Muçi në një moment lufton fort për topin dhe e fiton. Aty merr duartrokitjet e trajnerit Silvinjo.

* Gjatë një goditjeje jashtë portës të një lojtari bullgar, topi merret nga tifozët dhe nuk kthehet. Aty vrapon Tosi, i njohur si personi përgjegjës për bazën materiale, i cili e kthen në vendin e duhur.

* 34’ Ajeti përplaset kokë më kokë me Delev, i cili detyrohet të lërë fushën e lojës pak minuta më pas duke u larguar me barelë.

* Një bilbil fals bie tri herë në stadium gjatë minutës së 45-të dhe të gjithë tifozët lëvizin nga vendi. Ndërkohë konfuzë edhe lojtarët në fushë, teksa topi ishte te Mihaj, i cili pas vërshëllimës false ngre topin në xhonglim. Të qeshura në stadium dhe loja vazhdon.

* Një letër në zonën e Silvinjos duket keq dhe trajneri e merr dhe e pastron.

* 50’ Asani godet lojtarin bullgar Petkov nga mbrapa dhe në kohë vonesë. Ky i fundit çohet dhe e kap për fyti sulmuesin, i cili nuk ia përton dhe e godet me grusht. Të gjithë lojtarët futen dhe situata tensionohet për një moment, por aty ndërhyjnë edhe futbollistë që të qetësojnë situatën.

Gjyqtari i fal të dy lojtarët për faktin edhe të miqësores, pasi në situatë tjetër do të ndëshkoheshin me kartonë të kuq. Situata u qetësua dhe Silvinjo shtrëngon duart me trajnerin e Bullgarisë.

55’ Debuton Marvin Çuni. Sulmuesi i Frozinones luan ndeshjen e tij të parë më fanellën kuqezi. Ai fillimisht e nis në krahun e djathtë në vendin e Asanit, më pas kalon në qendër. Në topat e parë Çuni nuk është i qartë, kjo e kuptueshme edhe për shkak të emocioneve. Në një moment Enea Mihaj nga mbrojtja i bërtet: “Çuni, qetësohu!”

* Silvinjon nuk e mban vendi, edhe pse ekipi i tij është në avantazh dhe ky takim është miqësore, trajneri kërkon përqendrim maksimal nga lojtarët e tij. * Në këtë ndeshje nuk u aktivizuan Elseid Hysaj, Sokol Cikalleshi, Berat Gjimshiti, Etrit Berisha, Taulant Seferi dhe Alen Sherri.

* Lumturia në sytë e futbollistëve, stafit, trajnerit dhe tifozëve është e pamundur që të mos vihet re. Pas fitores ata u janë drejtuar dhomave të zhveshjes ku menjëherë kanë nisur festën. Përveç këngëve, ata ia kanë marrë edhe valleve.

Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale vihen re futbollistët e Kombëtares kuqezi të kapur dorë për dore. Ata këndojnë dhe kërcejnë njëkohësisht. “Gjermania o mor vllazën, nuk është si përpara…”, janë fjalët që këndohen nga futbollistët e Silvinjos

PANORAMASPORT.AL