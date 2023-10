Pjesë e ‘Vëllazërisë Myslimane’/ Benzema përgjigjet me padi ndaj ministrit të Brendshëm dhe një eurodeputeti francez

“Çështja” e Karim Benzemës në Francë po merr përmasa të mëdha.









Futbollisti francez me origjinë algjeriane u akuzua nga Géral Darmanin, ministri i Brendshëm francez, për “lidhje famëkeqe me Vëllazërinë Myslimane”, ndërsa eurodeputetja Nadine Morano tha se Benzema po promovon Hamasin!

INFO LE PARISIEN | Karim Benzema réfléchit à poursuivre en justice le ministre de l’Intérieur qui l’a présenté comme «en lien notoire avec les Frères musulmans»https://t.co/hdVDz6HADh — Le Parisien (@le_Parisien) October 18, 2023

Morano madje deklaroi në vitin 2016 se “Franca është një vend i bardhë judeo-kristian që tërheq të huajt. Unë dua që Franca të mbetet Francë. Unë nuk dua që Franca të bëhet myslimane” dhe presidenti Sarkozy e kishte hequr nga lista e kandidatëve duke thënë:

“Komentet e saj nuk korrespondojnë me atë që është Franca apo me vlerat e mbështetura nga Les Republicains”.

| ÚLTIMA HORA: El ministro de Interior de Francia acusa a Benzema de tener vínculos con una organización islámica considerada terrorista en Francia: «El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes». pic.twitter.com/mz8U2nsO8E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 17, 2023

Gjithçka nisi me një postim në Twitter të asit francez: “Të gjitha lutjet tona për popullin e Gazës, sërish viktima të këtyre bombardimeve të padrejta për të cilat as gratë dhe as fëmijët nuk u vjen keq”.

Madje, Valerie Boyer, e cila është politikane dhe senatore franceze, madje kërkoi t’i hiqet “Topi i Artë” që fitoi në vitin 2022, si dhe shtetësia.

Pas gjithë kësaj, avokati i Benzemas mohon gjithçka dhe thekson se klienti i tij do të marrë masa ligjore ndaj ministrit dhe Moranos. “Kjo eshte genjeshter. Karim Benzema nuk ka pasur asnjëherë lidhjen më të vogël me këtë organizatë”, tha avokati i tij.