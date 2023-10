“Me veti të fuqishme antioksiduese”- Ja pija që rregullon sheqerin e mund të ulë rrezikun e sëmundjes së diabetit. Ka po aq efekt sa ilaçet

Ata që nuk kanë nevojë për një dozë të fortë kafeine në mëngjes, e nisin ditën me çaj. Disa të tjerë e shijojnë atë gjatë ditës, si britanikët dhe rusët klasikë. Të gjithë këta konsumues të çajit fitojnë një avantazh të rëndësishëm, reduktimin e rrezikut të zhvillimit të diabetit.









Sipas hulumtimeve të reja, konsumimi i përditshëm i çajit mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 me më shumë se 25%.

Krahasuar me ata që nuk pinë çaj, ata që pinë çaj kishin të paktën 28% më pak gjasa për t’u diagnostikuar me këtë sëmundje, përveç kësaj, rreziku i zhvillimit të prediabetit u ul me 15%.

Siç zbuluan të dhënat, çaji është diuretik dhe përmirëson largimin e glukozës, duke çuar në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës dhe rregullimin më të mirë të sheqerit në gjak. Çaji më efektiv ishte çaji i zi i varietetit të fermentuar ‘hei cha’ (çaj i errët), duke ulur rrezikun me rreth gjysmën (47%).

Studiuesit ia atribuojnë efektet pozitive të këtij çaji të zi procesit të tij unik të prodhimit, i cili përfshin fermentimin mikrobik. Nga ky proces prodhohen komponime bioaktive si alkaloide, aminoacide të lira, polifenole, polisakaride dhe derivate të tjerë.

Këto komponime janë të njohura për vetitë e tyre të fuqishme antioksiduese dhe anti-inflamatore, duke rritur ndjeshmërinë ndaj insulinës, duke optimizuar performancën e qelizave β të pankreasit dhe duke ndryshuar përbërjen e baktereve të zorrëve. Ndërsa këto përfitime janë më të dukshme në çajin e zi, llojet e tjera të çajit gjithashtu i shfaqin ato në një farë mase.

Duke përfshirë faktorë të tillë si mosha, gjinia, përkatësia etnike, BMI, kolesteroli, konsumi i alkoolit, zakonet e pirjes së duhanit, historia familjare e diabetit dhe ushtrimet e rregullta, studimi vë në dukje se ata që pinin çaj të errët kishin një rrezik të reduktuar për 53% të prediabetit.

Në përputhje me analizën e faktorëve të tjerë, u zbulua se konsumi i përditshëm i çajit shoqërohej me rritjen e sekretimit të glukozës në urinë dhe uljen e rezistencës ndaj insulinës në krahasim me ata që nuk konsumuan kurrë çaj.