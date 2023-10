Video/ Putin shfaqet me valixhet bërthamore në Kinë!

Parlamenti rus lëvizi shpejt për të përmbushur dëshirën e presidentit rus Vladimir Putin duke finalizuar një projekt-ligj që do të ndryshonte ligjërisht qëndrimin e Moskës ndaj testimit bërthamor në një kohë tensioni të shtuar me Perëndimin.

Duma e Shtetit (dhoma e ulët) përfundoi sot leximin e dytë dhe të tretë të një projektligji që revokon ratifikimin nga Rusia të Traktatit Gjithëpërfshirës të Ndalimit të Testeve Bërthamore (CTBT). Dhoma e ulët i miratoi njëzëri të dy leximet me 415 vota pro dhe 0 kundër.

Putini i kishte kërkuar Dumës së Shtetit më 5 tetor që të bënte këtë ndryshim në mënyrë që të “reflektonte” qëndrimin e Shteteve të Bashkuara, të cilat nënshkroi, por kurrë nuk ratifikuan Traktatin e vitit 1996.

“Ne e kuptojmë përgjegjësinë tonë para qytetarëve tanë, ne mbrojmë vendin tonë. Ajo që po ndodh sot në botë është faji i vetëm i Shteteve të Bashkuara”, tha kryetari i Dumës së Shtetit, Vychislav Volodin.

Putin’s “nuclear suitcase”, with which one can give an order to launch a nuclear strike, came into the lenses of journalists.

The video showed Putin, after meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, heading to another meeting surrounded by security guards and followed… pic.twitter.com/5JxO1qK2gW

— yalnız kurt (@MApodogan) October 18, 2023