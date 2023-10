“Edhe Perandoria Romake e imigracionit ka rënë”/ BE fillon deportimet e emigrantëve të paligjshëm pas sulmeve terroriste në Belgjikë

Kthime më të shpejta dhe më të koordinuara të migrantëve të parregullt në vendet e tyre të origjinës. Bashkëpunimi i 27 vendeve anëtare, në kuadrin e sigurisë së brendshme të Bashkimit Evropian dhe koordinimit evropian për t’u marrë me sulmet terroriste nga ekstremistët islamikë që ndodhen ligjërisht ose ilegalisht në BE.









Këto janë çështjet kryesore që pushtuan drejtësinë dhe shtëpinë e BE-së. 27 ministrat e brendshëm të BE-së u takuan sot të enjten në Luksemburg, në vazhdën e sulmeve terroriste në Francë dhe veçanërisht në Belgjikë, në përpjekje për të gjetur një linjë të përbashkët për një çështje madhore: kthimin në vendet e tyre të origjinës së atyre emigrantëve që nuk janë të drejtën për azil nga Bashkimi Evropian.

Çështja është rikthyer në krye të axhendës pasi vrasësi tunizian që vrau dy tifozë suedezë në Bruksel jetonte ilegalisht në Belgjikë dhe duhej të ishte dëbuar nga BE pasi kërkesa e tij për azil u refuzua në vitin 2020. Dëbimi i emigrantëve të parregullt ishte edhe deklarata e Komisioneres së Punëve të Brendshme, Ylva Johansson, e cila dha edhe shifra konkrete. Sipas saj, nga 400,000 vendime për kthim, vetëm 65,000 migrantë janë kthyer në të vërtetë në vendet e tyre të origjinës në vitin 2023.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe nënkryetari Margaritis Schinas i kërkuan Parlamentit Evropian të marrë një qëndrim të menjëhershëm për të ashtuquajturën “Direktiva e Kthimit”, e cila ende nuk është ratifikuar nga eurodeputetët për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme politike.

Siç tha një burim nga Berlini për protothema.gr, në kushte anonimiteti (informacioni i tij është në dispozicionin tonë), “ne duhet të heqim flluskën tonë rozë”. Gjermania, e rrënjosur nga vendet mike, nuk e kupton saktësisht problemin, pasi ne nuk jemi në kufijtë e jashtëm të BE-së. Më lejoni t’ju kujtoj se Perandoria Romake ra për shkak të emigracionit’.

Sipas të njëjtit burim, “problemi nuk janë vetë emigrantët. Ne do të bënim të njëjtën gjë në vend të tyre. Do të kërkonim një jetë më të mirë. Gabimi është përkufizimi i refugjatit dhe emigrantit. Nëse, për shembull, një refugjat nga Lindja e Mesme e gjen veten në Turqi, një vend i sigurt, ai pushon së qeni refugjat. Nëse ai dëshiron të kalojë nga Turqia në BE, atëherë ai është një emigrant. Jo një refugjat”.

Çështja e kthimit të emigrantëve të parregullt nga BE-ja në vendet e tyre të origjinës godet edhe “murin” e këtyre shteteve. Miliona emigrantë në BE u dërgojnë remitanca të afërmve në një monedhë të fuqishme, euron.

Siç raportoi një diplomat evropian për protothema.gr. “Këtu në BE, ne e kemi problemin, por kemi edhe dorën e sipërme. Marrëveshjet e imigracionit që ne bëjmë që këtu e tutje do të duhet të kenë kuota të caktuara. Po, ne kemi nevojë për emigrantë të ligjshëm, por jo për të gjithë ata që arrijnë të arrijnë në BE në një mënyrë ose në një tjetër. Ne duhet të punojmë me vendet e tyre të origjinës për të rikthyer ata që nuk kanë të drejtë azili. Por kjo është pikërisht ajo që nevojitet. Bashkëpunimi. Nëse përgjigja është që nuk i kthejmë do të dërgojmë më shumë, çfarë do të bëjë BE-ja, luftë? Mund të bëjmë vetëm presion financiar dhe diplomatik”.

Sipas të njëjtave burime diplomatike, kontrabanda e qenieve njerëzore në nivel ndërkombëtar ka një xhiro prej afërsisht 5-6 miliardë euro, dhe disa Organizata Joqeveritare që veprojnë në BE me qëllimin e vetëm për të dhënë informacion mbi abuzimin me të drejtën e azilit, duhet të trajtohen. me menjehere. Diçka që u bë temë e një diskutimi më vete mes Berlinit dhe disa kryeqyteteve të tjera europiane, në margjinat e Këshillit të Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme të BE-së.