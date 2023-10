Kreu i Forcave të Sigurisë Kombëtare të Hamasit ka vdekur pas një sulmi izraelit!

Kreu i forcave të sigurisë të Hamasit u vra sot së bashku me anëtarët e familjes së tij në një sulm ajror izraelit në shtëpinë e tyre, ndërsa Izraeli vazhdonte bombardimet e tij në Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta.

Jehad Meheisen, një nga udhëheqësit kryesorë të Hamasit, u vra sot në një sulm izraelit në shtëpinë e tij në Gaza, njoftoi sot një agjenci lajmesh pranë Hamasit.

The Commander of Hamas’s National Security Forces in Gaza Jehad Mheisen was killed by Israeli forces, according to Palestinian reports on Thursday.

