“Rama krahasoi Kosovën me Palestinën”- Berisha e paralajmëron: Të heqë dorë përfundimisht nga ndërhyrja në punët e brendshme të Prishtinës ose…

Sali Berisha ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama, se nëse nuk do të heqë dorë nga ndërhyrja në punët e brendshme të Kosovës, do të përballet me “qindra mijëra njerëz” që do ta mbrojnë këtë shtet.









Ish-kryeministri Berisha, tha në Open në News24 se “misioni i Edi Ramës” do të marrë fund shpejt, ndërsa tha se ky i fundit, gjatë Samitit të Berlinit në Tiranë, e krahasoi Kosovën me Palestinën.

“Edi Rama përfaqëson tradhtarin e këtij kombi, më të poshtër në të gjithë historinë, tradhtarin e Shqipërisë, më të rrezikshëm dhe të poshtër që ekziston në histori. Ka kthyer Tiranën në një Beograd të dytë, por e garantoj se kjo do të marrë fund shpejt.

Ky është vërsulur me një mision, se ky është mision, i detyruar nga Vuçiç në mënyrë më të egër se vetë ai, e krahasoi në prani të Samitit, me Hamsin.

Ky përdori pardje në Samit tezën më të rrezikshme serbe kundër Kosovës, Palestina jonë! Serbët, para gjithë botës kur shtypin shqiptarët e Kosovës, u thonin se ai është Jerusalemi jonë, dhe Rama e krahasoi me Palestinën Kosovën. Edi Rama do përgjigjet. Tani të presë përgjigjen! Ose Rama do heqë dorë përfundimisht nga ndërhyrja në punët e brendshme të Kosovës, ose janë këtu përveç qarkut të tërë të Kosovës, janë qindra mijëra të tjerë që do mbrojnë Kosovën. Që do të thotë, nuk do mund ta bëjë, e paralajmëroj!”, tha Berisha.