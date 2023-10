“Turp i Shqipërisë”/ Berisha shpërthen pas thumbit nga Felaj: Mbylle gojën, je turp i Shqipërisë

Ish-kryeministri Sali Berisha, ndërsa fliste për rrëzimin e kërkesave për komisione hetimore nga mazhoranca, i është drejtuar nënkryetares së Kuvendit, Ermonela Felajt, duke e cilësuar si “turp i Shqipërisë”.









“Nuk është parlamenti prokuroria e Tiranës. Je turpi i Shqipërisë. Ke fut 5 familjarë të tuaj në Prokurori. Mbylle gojën. Kjo delinkuente që flet këtu ka 4 familjarë të saj në Prokurori. S’ka turp më të madh dhe ka gojë me fol ajo”, tha Berisha.

Pas aksionit të opozitës për të bllokuar seancën Felaj u shpreh se do të shtyhet për një ditë tjetër kur të jetë e mundur që të zhvillohet normalisht.

“Kjo seancë sot nuk do të zhvillohet, do të shtyhet për një ditë tjetër kur të jetë e mundur që të zhvillohet seancë normale. Sipas rregullores për të gjithë deputetët që cilët sot janë përfshirë në veprime dhe akte të papranueshme, jo vetëm i tërhiqet vëmendja por edhe do të merren masa për secilin prej tyre. Ky është vullneti i Shqipërisë dhe ju s’mund ta tjetërsoni, seanca shtyhet”, tha zv.kryeparlamentarja.

Ndërkohë në pamje shihet që vendi i ministrave dhe ai i kryetares së Kuvendit është bllokuar nga deputetë të opozitës, të cilët rrëzuan edhe karriget.