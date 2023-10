“Veprimi ishte shumë agresiv”/ Polici qëllon për vdekje një afrikano-amerikan

Policia në Georgia në SHBA, publikoi të mërkurën video të arrestimit dhe konfrontimit mes zëvendësit të një sherifi dhe një afrikano-amerikani, i cili ishte ndaluar për një shkelje të trafikut, i cili përfundoi me oficerin që e qëlloi atë në distancë, duke e vrarë atë.

Leonard Alan Cure, 53 vjeç, vdiq të hënën pasi një zëvendës sherif i Qarkut Camden e qëlloi atë. Emri i oficerit nuk është bërë i ditur.

Cure u shpall i pafajshëm në vitin 2020 pasi kreu 16 vjet burg, i dënuar gabimisht për grabitje me armë.

Ky është rasti i fundit në një seri incidentesh në të cilat oficerët e policisë qëllojnë afrikano-amerikanë të paarmatosur.

Avokati i familjes, Ben Crump, i njohur për trajtimin e shumë rasteve të tilla, tha se oficeri veproi në mënyrë shumë agresive.

Zyra e Sherifit të Qarkut Cambden tha në një postim në internet se video u publikua për shkak të thashethemeve dhe dezinformatave që qarkullojnë rreth incidentit.

Zyra e sherifit publikoi tre video: një nga kamera e zëvendësit të sherifit dhe dy nga kamera e tij.

JUST IN: The Camden County Sheriff’s Office in GA has released the Oct. 16 dashcam footage of the police shooting of Leonard Cure. In the video you can see Cure resist arrest multiple times and choke the deputy.

Do you believe the officer was justified? pic.twitter.com/kAVGYviKdi

— Eric Spracklen (@EricSpracklen) October 18, 2023