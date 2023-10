11 viktima në kishën e Gazës/ Irani: Sulmi ishte një krim tjetër i regjimit!

Mbrëmjen e djeshme është bombarduar kisha e Shën Porfirit në Gaza, e cila ofroi strehim për 411 persona. Mes tyre ishin 5 anëtarë të stafit të Caritas Jerusalem, së bashku me familjet e tyre.









“Mbrëmë është goditur dhoma ngjitur me kishën e Shën Porfirit në Gaza, e cila ofroi strehim për 411 persona. Mes tyre ishin 5 anëtarë të stafit të Caritas Jerusalem, së bashku me familjet e tyre. Viola, një teknikë laboratorike e Caritas Jerusalem. 26-vjeçarja u vra së bashku me fëmijën dhe bashkëshortin e saj. Mes viktimave është edhe motra e Violës dhe dy fëmijët e saj. Në momentin e shkrimit bilanci është 11 të vdekur, dhjetëra të tjerë të plagosur. Për fat të keq, shifrat pritet të rritet me kalimin e orëve”, kjo është bërë e ditur nga Caritas Jerusalem.

Për këtë ka reaguar edhe ministri i Jashtëm iranian, Hossein Amir-Abdollahian, shkroi në X (ish-Twitter), se bombardimi i kishës historike të Shën Porfirit në Gaza, ku u strehuan gra dhe fëmijë, është krimi i fundit i regjimit të aparteidit.

“Sjellja brutale e këtij regjimi të urryer, në përdhosjen e feve dhe në sulmin ndaj trashëgimisë historike dhe kulturore njerëzore është e ngjashme me atë të grupeve terroriste dhe ISIS-it”, shkroi Abdollahian.