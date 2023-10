Biden: Brenda orëve të ardhshme kamionët e parë me ndihma humanitare do të hyjnë në Gaza

Presidenti i SHBA Joe Biden ka thënë se beson se kamionët e parë që transportojnë ndihma humanitare do të hyjnë në Rripin e Gazës “brenda 24 deri në 48 orëve të ardhshme” pas përfundimit të rehabilitimit të rrugës në vendkalimin kufitar Rafah.









“Kam marrë një premtim nga izraelitët dhe presidenti egjiptian se ky vendkalim do të jetë i hapur. Sipërfaqja e rrugës, e cila ishte në gjendje të keqe, duhej të riparohej. Besoj se brenda 24-48 orëve të ardhshme 20 kamionët e parë do të kalojnë kufirin” e Egjiptit me Gazën, tha Biden në margjinat e takimit të tij në Shtëpinë e Bardhë me udhëheqjen e Bashkimit Evropian për të diskutuar situatën në Lindjen e Mesme.

Kalimi kufitar është mbyllur për gati dy javë, pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit.

Kërkesa e Biden në Kongres për një paketë prej më shumë se 75 miliardë dollarësh në Ukrainë dhe Izrael

Shtëpia e Bardhë të premten i kërkoi Kongresit të miratojë një paketë prej më shumë se 105 miliardë dollarësh për ndihmë për Ukrainën dhe Izraelin, si dhe për të mbuluar nevojat e tjera të sigurisë kombëtare. Lëvizja vjen një ditë pasi Joe Biden foli nga Zyra Ovale, ku ai njoftoi synimin e tij për të ofruar më shumë fonde për “nevojat e sigurisë kombëtare të Amerikës” dhe mbështetje për “partnerët tanë kritikë”.

Nëse kërkesa e administratës Biden miratohet, 61.4 miliardë dollarë do të shkojnë për Ukrainën dhe 14.3 miliardë dollarë për Izraelin. Shtëpia e Bardhë kërkoi 9.15 miliardë dollarë për ndihmë humanitare për Ukrainën, Izraelin, Gazën, si dhe “për nevoja të tjera”.

Propozimi përfshin gjithashtu financimin për operacionet kufitare, mbështetjen për strehimoret dhe shërbimet për emigrantët dhe përpjekjet për të luftuar rrjetet e fentanilit.

Sipas planit, fondet për Ukrainën do të shkojnë drejt armëve shtesë, mbështetjes për vendin për të ofruar “shërbime kritike për popullin e saj dhe për të ruajtur ekonominë e saj, ndihmën për ukrainasit e zhvendosur dhe aftësitë për t’iu përgjigjur incidenteve bërthamore dhe radiologjike, ndër të tjera” burimet”, sipas një buletini të Shtëpisë së Bardhë.

Ndihma për Izraelin do të financojë mirëmbajtjen e sistemeve të mbrojtjes raketore, duke përfshirë mbështetjen për Iron Dome, dhe do të mbulojë furnizimet e nevojshme nga Ministria e Mbrojtjes për të mbështetur vendin aleat.

“Kur terroristët nuk paguajnë çmimin, ata shkaktojnë më shumë kaos”

Ndërkohë, me postimin e tij në Twitter të premten pasdite, Joe Biden e bëri të qartë se bota nuk duhet të injorojë atë që po ndodh në Lindjen e Mesme dhe Ukrainë.

“Historia na ka mësuar se kur terroristët nuk paguajnë çmimin për terrorizmin e tyre, ose kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos, vdekje dhe shkatërrim. Dhe kostot dhe kërcënimet për Amerikën dhe botën vazhdojnë të rriten. Nuk duhet të lejojmë që e gjithë kjo të kalojë kështu”, shkruan presidenti amerikan.