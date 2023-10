“Fatkeqësisht e njohin të gjithë”- Moderatorja zbulon se është ndarë nga partneri, kush është personazhi i njohur që ajo “braktisi” për karrierën: E shihja si barrierë

Moderatorja Erjola Doçi së fundmi ka qenë e ftuar në emisionin “Ftesë në 5”, ku ka zbuluar më shumë rreth jetës së saj private.









Teksa tregoi se është “single”, ajo tha se më përpara ka qenë në një lidhje me një personazh publik emrin e të cilin nuk e bëri të ditur.

“Nuk jam e lidhur. Jam e lumtur dhe e ndarë sepse nuk mund t’i bësh të dyja. Është shumë e vështirë, sepse unë e dua shumë punën, por edhe personin që do të kisha në krah. Është e vështirë të ndahesh më dysh. Nëse do të isha në një zonë komforti me karrierën dhe ambicien për të ecur përpara normalisht do të kisha si dikë në krah, por tani e shoh si barrierë”, tha ndër të tjera moderatorja.