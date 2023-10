“A mund ta prek ‘pakon’ time”/ Giorgia Meloni i jep fund martesës me bashkëshortin e saj prej 10 vitesh, shkak publikimi i një videoskandali!

Sipas raportimeve në shtypin italian, arsyeja e ndarjes së kryeministres italiane Giorgia Meloni nga partneri i saj prej një dekade, janë bërë propozimet imorale të Andrea Giabruno për koleget e tij femra gjatë përgatitjes së emisionit “Diario del giorno” që ai prezanton ne stacionin privat Rete 4.









Në një videoklip të zbuluar nga emisioni satirik “Striscia la Notizia” Giabruno dëgjohet teksa i afrohet një prej prezantueseve të emisionit duke e pyetur nëse ka të dashur, pasi më parë iu drejtua më shumë femrave që ishin të pranishme në xhirime në atë moment ai tha: A mund ta prek ‘pakon’ time (duke iu referuar organeve të tij gjenitale) ndërsa jam duke folur me ju?’

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Kërkimi për informacione personale vazhdoi me pyetje të tilla si: “Cili është emri juaj? A jemi takuar tashmë? Ku të kam parë? Isha i dehur? A jeni mendjehapur?’

Duke dashur të mos linte vend për keqkuptime, Giabruno sqaroi se çfarë do të thotë me termin “mendjehapur”, duke shtuar: “A e dini se unë dhe (emri nuk përmendet) kemi një marrëdhënie paralele? Gjithë Mediaset (rrjet televiziv në pronësi të familjes Berlusconi, e cila zotëron stacionin Rete 4) e di këtë. Tani e dini edhe ju, sepse ne po kërkojmë pjesëmarrësin e tretë ndërsa bëjmë një treshe. Edhe një katërshe me (emri nuk dëgjohet). Por ajo zakonisht shkon në Madrid për të bërë seks”.

Biseda, e cila të kujton më shumë një monolog obsesiv sesa një dialog, i ish-partnerit të Melonit këmbëngul: “A do t’i bashkohesh ekipit tonë”, me të renë që tenton diplomatikisht t’i shpëtojë ngacmimeve të prezantueses duke e kthyer bisedën në punë: “Unë mund të sjell vetëm aftësinë time profesionale”.

Kur kolegët meshkuj i bëjnë thirrje Giabrunos që të ketë kujdes se çfarë thotë sepse “Striscia la Notizia” është në përgjumje, ai përgjigjet në mënyrë të pahijshme: “Po ç’të thashë djema? Ejani tani, ne qeshim dhe bëjmë shaka. Po vijmë nga pandemia. Nuk do të flisja më as për zyrën e taksave”.

Pas publikimit të audioklipit, Giabruno nuk pritet të jetë drejtuesi i emisionit të sotëm.

Meloni u divorcua pas 10 vitesh

Kujtojmë se më herët gjatë ditës së sotme ndarja e saj nga partneri i saj i 10 viteve të fundit, Andrea Giabruno, u njoftua mëngjesin e së premtes nga kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni. Në postimin e saj në Instagram, ajo shprehet se rrugët tona janë divorcuar prej disa kohësh dhe është koha për ta shpallur atë”. Në të njëjtën kohë ajo dërgon mesazhin se “do të mbroj me çdo kusht atë që ishim, miqësinë tonë dhe mbi të gjitha një vajzë shtatëvjeçare (përfshirë vajzën e tyre Ginevra) që e do nënën dhe babanë e saj ashtu siç nuk munda unë”. Kryeministrja e Italisë, megjithatë, falënderon partnerin e saj “për vitet e mrekullueshme që kaluam së bashku, vështirësitë që përjetuam dhe që më dhuroi personin më të rëndësishëm në jetën time, vajzën tonë, Ginevra”. Në postshkrimin e saj, Georgia Meloni, e cila vëren se “nuk kam çfarë të them më për këtë (d.m.th. për ndarjen)”, shton me kuptim: “Të gjithë ata që shpresonin të më dobësonin duke më rrahur, duhet ta dinë se sado pika bien në gur, guri do të mbetet gur dhe pika është vetëm ujë’.

Postimi i Georgia Melonit:

View this post on Instagram A post shared by Giorgia Meloni (@giorgiameloni)