Murinjo drejt rikthimit tek Reali? Klubet saudite mund t’i prishin punë “galaktikëve”, gati ofertat marramendëse për “Special One”

Trajneri i Romës, Zhoze Murinjo mund të rikthehet tek ish-klubi që ka drejtuar dikur, Real Madrid.









Ky është një lajm që po qarkullon në mediat spanjolle, duke qenë se Karlo Ançeloti do të largohet për tju bashkuar Brazilit, dhe portugezit do ti përfundojë kontrata me verdhekuqtë.

Por “Corriere dello Sport”, shkruan se Al-Ahli dhe Al-Ittihad po përgatisin një ofertë marramendë se për të bindur Murinjon që të shkojë në Arabinë Saudite. Bëhet fjalë për 50 milionë euro në sezon. Tashmë nuk dihet ku do të jetë e ardhmja e “Special One”.

