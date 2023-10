Berisha flet për procesin e privatizimit: Destinacioni i kompleksit “Partizani” u ndryshua nga vetë Edi Rama!

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi sot se destinacioni i kompleksit Partizani është ndryshuar nga Rama, dhe jo me firmën e tij.









Në deklaratën e tij nga selia e PD, Berisha u shpreh se “destinacioni i klubit Partizani është ndryshuar me firmën e Ramës dhe pa propozimin e Berishës”.

Berisha u shpreh ndër të tjera se, njohja dhe kthimi i pronave, është bërë nga komisionet e kthimit të pronave dhe gjykatat.

Sali Berisha: Lidhur me arrestimin e Jamarbër Malltëzit, deklaroj se Malltezi nuk është thirrur kurrë nga asnjë prokuror apo gjykatës për asnjë çështje. Klubi partizani, nuk është nxjerrw nga plani i forcave të armatosura me firmën e Sali Berishës dhe Presidentit Bamir Tapit, por nga presidentë të tjerë para tij. Njohja dhe kthimi i pronave, është bërë nga komisionet e kthimit të pronave dhe gjykatat. Privatizimi i klubeve Partizani është nisur nga qeveria e Fatos Nanos. Destinacioni i klubit Partizani është ndryshuar me firmën e Ramës dhe pa propozimin e Berishës. Pra është ndryshuar destinacioni i karakterit sportiv, nga vetë Edi Rama.