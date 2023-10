Çfarë ndodhi? Pas performancës në “Dancing with the Stars”, Olta dhe Ina shpërthejnë në lot

Mbrëmjen e djeshme “Dancing with the Stars” ishte i mbushur me debate, kritika, vlerësime dhe lot.









Ina Kollçaku i ka emocionuar të gjithë me performancën e saj si “Barbie”, e cila transmetonte një mesazh për gruan.

Në një moment ajo dhe Olta Gixhari nuk u përmbajtën dot duke shpërthyer në lot për mesazhin e transmetuar nga kërcimi.

Mes lotësh Ina e përshëndeti edhe aktoren me performancën dhe mesazhin që ajo përmbante, pasi sipas saj edhe Olta në një periudhë është gjykuar padrejtësisht.

“Të përshëndes me këtë performancë sepse mendoj që ti je gjykuar padrejtësisht publikisht”– tha Ina, ndërsa vajzat shkëmbyen një përqafim të ngrohtë me njëra-tjetrën.