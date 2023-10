CNN: Gaza mund të jetë vendi ku po zhvillohet beteja tani, por Shtetet e Bashkuara rrezikohen nga një tërheqje në luftën e Lindjes së Mesme

Një anije e marinës amerikane përgjon raketat e lëshuara nga rebelët Houthi në Jemen. Dy bazat amerikane në Siri sulmohen. Në Irak, dronë dhe raketa qëlluan ndaj forcave amerikane.









Gaza mund të jetë vendi ku lufta po ndodh tani, por në të gjithë Lindjen e Mesme dritat paralajmëruese të më shumë telasheve që do të vijnë po pulsin me të kuqe.

SHBA ka vendosur dy grupe në Mesdheun lindor për të penguar Iranin dhe aleatët e tij Sirinë dhe Hezbollahun për hapjen e fronteve të reja kundër Izraelit. Dy mijë marinsa amerikanë janë në gatishmëri për t’u vendosur në rajon.

Presidenti i SHBA Joe Biden kaloi shtatë orë në Izrael të mërkurën, duke shprehur mbështetjen e plotë për fushatën e Izraelit kundër Gazës, megjithëse u bëri thirrje udhëheqësve izraelitë që të mos verbohen nga zemërimi. Biden është zotuar t’i japë Izraelit miliarda dollarë ndihmë shtesë.

Para kësaj, Sekretari i Shtetit Antony Blinken kaloi shtatë orë takime me kabinetin e luftës të Izraelit – jo me kabinetin e rregullt izraelit, kabinetin e luftës.

Gjatë gjithë kohës, SHBA-të po transportojnë sasi masive municionesh dhe pajisjesh për të ndihmuar përpjekjet e luftës izraelite.

Gjithçka të çon në një drejtim: Shtetet e Bashkuara po i afrohen më shumë mundësisë reale të përfshirjes së drejtpërdrejtë në një luftë rajonale të Lindjes së Mesme. Kjo nuk është fushata e vitit 1991 për të dëbuar ushtrinë e Sadam Huseinit nga Kuvajti apo pushtimi i Irakut i vitit 2003, të dyja të paraprira nga muaj planifikimi dhe përgatitjeje. SHBA dhe aleatët e saj përcaktuan kohën, vendin dhe shkallën e sulmit.

Tani, në rastin më të mirë, SHBA po përpiqet t’i përgjigjet ngjarjeve kryesisht jashtë kontrollit të saj

Dhe në këtë terren të rrezikshëm, papritmas dobësitë e pranisë ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme janë dukshëm të dukshme.

Rivalitetet rajonale

SHBA ka trupa në Sirinë verilindore dhe juglindore, një vend ku ushtria e Bashar al-Assad dhe forcat nga Rusia, Turqia, Irani, Hezbollahu, një sërë fraksionesh kundër regjimit dhe milicitë kurde po veprojnë të gjitha, si dhe ende mbetjet aktive të Shtetit Islamik. Izraeli bombardon rregullisht objektiva në Siri, më së fundi, besohet gjerësisht, aeroportet e Aleppos dhe Damaskut, me qëllim që të ndalojë Iranin të fluturojë me armë dhe municione.

SHBA ka gjithashtu një prani ushtarake në Irak, ku një mori milicish të armatosur mirë dhe të forcuar nga beteja, të mbështetura nga Irani, veprojnë kryesisht të pavarura nga qeveria në Bagdad.

Dhe pastaj është Irani

Pavarësisht dekadave të sanksioneve drakoniane të frymëzuara nga SHBA, Irani ka arritur të zhvillojë një sërë armësh të sofistikuara. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka fituar përvojë të vlefshme luftarake në Siri dhe Irak. Ajo ka ofruar trajnime dhe armë për Houthi-t në Jemen, regjimin sirian, Hezbollahun, Hamasin dhe Xhihadin Islamik.

Presidenti i SHBA-së Joe Biden i jep një fjalim kombit në kohën kryesore për qasjet e tij ndaj konfliktit midis Izraelit dhe Hamasit, ndihmën humanitare në Gaza dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën në luftën e tyre me Rusinë, nga Zyra Ovale e Shtëpisë së Bardhë në Uashington.

Pas vrasjes së komandantit të IRGC-së Qasem Soleimani në janar të vitit 2020, Irani ishte në gjendje të gjuante një sasi raketash në një bazë amerikane në Irakun fqinj.

Ndërsa kushton mijëra dollarë për të lëvizur një ushtar ose marinar nga SHBA në Lindjen e Mesme, është vetëm një udhëtim me autobus për një ushtar të IRGC-së për të shkuar në Bagdad, Damask ose Bejrut.

Shtetet e Bashkuara mund të kenë ushtrinë më të fortë në botë, por siç dëshmuan rrënimet amerikane në Vietnam dhe Afganistan, kjo nuk është garanci për fitoren ndaj një armiku të vendosur dhe të shkathët. Ose, në rastin e Lindjes së Mesme sot, armiq.

Gjatë vizitave të fundit në Bejrut, Damask, Bagdad dhe Doha, Ministri i Jashtëm iranian Hossein Amir-Abdollahian paralajmëroi vazhdimisht nëse Izraeli vazhdon ofensivën e tij kundër Gazës, hapja e fronteve të reja nuk mund të përjashtohet. Ndoshta retorikë boshe. Ose ndoshta jo.

Protestat kundër Izraelit dhe SHBA

Ndërsa lufta në Gaza është ndezur, Lindja e Mesme po vlon nga zemërimi. Në Jordani, Liban, Libi, Jemen, Iran, Turqi, Marok, Egjipt dhe gjetkë protestat janë ndezur kundër Izraelit, por pjesa më e madhe e zemërimit drejtohet gjithashtu kundër mbështetësit më të zëshëm, këmbëngulës dhe bujar të Izraelit, Shteteve të Bashkuara.

Mbreti Abdullah i Jordanisë, miku më bashkëpunues arab i Uashingtonit, anuloi samitin e planifikuar me Presidentin Biden në Aman si pasojë e shpërthimit vdekjeprurës në Spitalin Baptist Al-Ahli të Gazës. Padyshim që ai dhe pjesëmarrësit e tjerë të samitit të planifikuar, presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas, nuk kishin dëshirë të shiheshin krah për krah me një udhëheqës amerikan, i cili përqafoi me aq pasion Izraelin ndërsa numri i të vdekurve në Gaza u rrit.

SHBA ende mund të numërojë aleatë në mesin e autokratëve të rajonit. Rrugët janë një çështje krejt tjetër.

Zemërimi është ndezur pas një shpërthimi vdekjeprurës që shpërtheu në Spitalin Baptist Al-Ahli në Gaza të martën, duke vrarë qindra. Zyrtarët palestinezë akuzojnë Izraelin për sulmin ndaj spitalit. Izraeli e mohon

Në takimin në Kajro të enjten, Presidenti Sisi dhe Mbreti Abdullah lëshuan një deklaratë të përbashkët duke paralajmëruar “nëse lufta nuk ndalet dhe zgjerohet, ajo kërcënon të zhysë të gjithë rajonin në një katastrofë”.

Luftëtarët e Hezbollahut synojnë çdo ditë pozicionet e ushtrisë izraelite, duke përdorur raketa të drejtuara për të goditur tanket, trupat dhe, më së shumti, pajisjet e mbikqyrjes dhe komunikimit. Krahët ushtarakë të Hamasit dhe Xhihadit Islamik Palestinez lëshojnë herë pas here raketa drejt Izraelit. Izraelitët kundërpërgjigjen duke synuar atë që ata thonë se është infrastruktura ushtarake e Hezbollahut. Luftëtarë dhe civilë janë vrarë dhe plagosur nga të dyja palët.

Mjafton të mbash nervat, për të nxitur një luftë gjithëpërfshirëse, dhe nuk mjafton akoma, për të tërhequr SHBA-në në konflikt. Por një mundësi shumë reale ekziston.

Grupet e transportuesve amerikanë në horizont janë atje për të penguar Iranin, Hezbollahun dhe të tjerët që të shkojnë shumë larg. Nëse e bëjnë këtë, dhe SHBA-ja përgjigjet, atëherë të gjitha bastet bien.

Të gjitha copëzat tregojnë se grindja e vjetër e Izraelit me palestinezët mund të shpërthejë në një kataklizëm rajonal. Dhe SHBA mund të jetë në mes të saj./ CNN