Sekuestrimi i medikamenteve pa pullë fiskale, deputeti i PD rendit arsyet: Si shteti stimulon kontrabandimin e ilaçeve

Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, ka reaguar në lidhje me sekuestrimin e medikamenteve pa pullë fiskale, ku thotë se shteti është stimulues kryesor i këtij aktiviteti të paligjshëm.









Shehu shprehet se futja e ilaçeve të kontrabanduara është veprim i dënueshëm, por shton se arsyeja pse ndodh kjo është se në Shqipëri shumica e medikamenteve veçanërisht të rimbursueshmet janë te origjinës së pa sigurt dhe se nuk ka regjistrimin automatik të medikamenteve te certifikuara nga EMA ose FDA.

Kështu, sipas tij, krijohet artificialisht një gjendje që bie ndesh me nevojat e popullatës, për një gamë të gjerë medikamentesh, për sigurinë e tyre, si kudo në vendet europiane e në përgjithësi.

Postimi:

Shteti, stimulues i “kontrabandes” se medikamenteve!

Po lexoj per disa”arestime” te lidhura me “kontrabande” te medikamenteve.

Pa dyshim qe futja e medikamenteve “ilegalisht”, jashte kontrollit, per tregeti eshte nje veprim i denueshem.

Por fatkeqesisht shteti yne eshte stimulues kryesor i ketij aktiviteti jashte ligjor:

1- Ne Shqiperi shumica e medikamenteve ne qarkullim e vecanerisht te rimbursueshme jane te origjines se pa sigurte.

Lista e substancave aktive te rimbursueshme eshte tejet e shkurter, reth 20 here nga ajo qe duhet, e dominuar dhe kjo nga medikamente te origjines jo te sigurte.

Po keshtu edhe prodhimi vendas nuk permbush standartet GMP etj te EMA.

2- Dhe per me keq, per aresye korruptove pengohet regjistrimi automatik i medikamenteve te certifikuara nga EMA ose FDA, qe qarkullojne ne vende te sigurta, duke dashur te stimulohet ai nga origjina jo te sigurta.

Ne nje kohe kur politikat e importeve per ato duhet te jene te bazuara ne moton “liberalizim i kontrolluar”.

Keto bejne qe dhe lista e barnave te jete shume here larg nevojave, si dhe te dominohet nga medikamente te pa certifikimin nga EMA apo FDA, te ndaluara te qarkullojne ne vendet e BE e te tjera te sigurta.

Keshtu krijohet artificialisht nje gjendje qe bije ndesh me nevojat e popullates, per nje game te gjere medikamentesh, per sigurine e tyre, si kudo ne vendet europiane e ne pergjithesi.

Ne keto kushte krijohen premisat per futjen ilegale te medikamentave per tregeti.

Nje shtet i pa afte e i koruptuar krijon keshtu premisa per shumefishimin e veprimtarve ilegale edhe ne farmaceutike.

Kujtojmë se në lidhje me ilaçet e kontrabanduara, në pranga kanë rënë 16 shtetas: Devis Beqiri, Gentian Beqiri, Erjon Bajramaj, Dinë Thaqi, Ermal Merdani, Lorin Bregoniva, Almed Hoxha, Elton Qorri, Albi Dyrmishi, Florian Muçogalli, Saimir Dervishi, Admir Hoxha, Gëzim Hoxha, Artur Spaho, Tomor Mustafaj dhe Albert Bakaj.

Të arrestuarit, sipas policisë “në bashkëpunim me njëri-tjetrin, tregtonin medikamente të ndryshme mjekësore të kontrabanduara, nga Greqia, Italia dhe Kosova, të cilat më pas i shisnin në farmaci të ndryshme në Tiranë, Elbasan, Fier, dhe Vlorë.”