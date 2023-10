“Me Tiranën në gjyq”, Behiratçe: Ish-klubin e padita në FIFA, Dinamo bën kthesën

Zhoselin Behiratçe është një nga lojtarët me stof kampioni te Dinamo, ashtu si portieri Bekim Rexhepi, mbrojtësi Rustem Hoxha dhe sulmuesi Lorenco Vila. Afrikani i ardhur gjatë merkatos së verës, një nga kolonat kryesore të prapavijës blu, shpreson shumë që me rifillimin e kampionatit situata të ndryshojë te Dinamo dhe kjo do të ndodhte, nëse kalohet me sukses të plotë ndeshja e së dielës me Teutën.









Në një prononcim për “Panorama Sport”, Behiratçe shprehet se ndaj Teutës vlen vetëm fitorja. Ai pohon po ashtu se kryeqytetasit janë ende në kohë për të bërë diçka të mirë këtë sezon, gjithçka varet prej tyre.

SITUATA – “Ndërprerja e kampionatit për Dinamon ka shërbyer mjaft. Le të themi për t’u rinisur, për t’i bërë gjërat më mirë dhe për të sistemuar detajet që na kanë munguar gjatë kësaj kohe. Për t’u kthyer te fitorja na duhet shumë punë, nuk duhet të heqim kurrë dorë nga puna, sepse është e vetmja rrugë e drejtë, e vetmja rrugë që të çon te diçka e rëndësishme”, thotë Behiratçe.

TIRANËN, NË FIFA – Zhoselin Behiratçe ka ende një çështje të hapur me Tiranën, klubin ku luajti disa sezone dhe u shpall kampion i Shqipërisë. Ai nuk është likuiduar financiarisht dhe është detyruar që ta ndjekë këtë çështje në rrugë ligjore në FIFA. “Tiranën po, e kam çuar në gjyq nëpërmjet FIFA-s, sepse kam disa paga të prapambetura dhe dua që t’i marr. Tjetër mënyrë për t’i marrë ato paga nuk kishte, kështu që kam ndjekur këtë rrugë. Me keqardhje të madhe, por…

