VIDEO/ Bëhen virale prapaskenat e ‘hitit’ të saj, veprimi i Dafina Zeqirit shkakton zhurmë në rrjet!

Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Zeqiri është tejet aktive në projektet muzikore apo edhe promovimit në rrjetë sociale.

Ashtu siç kishte paralajmëruar për këtë sezon veror që lam pas projektet nga ajo ishin të shumta dhe shumë të pëlqyera nga publiku.









Pas bashkëpunimeve të suksesshme me Yll Limanin, Getoar Selimin e Alban Skënderaj, artistja solli një duet me kantautorin Elgit Doda.

Edhe pse kënga po bën kohë që është hedhur dhe ka marr 22Milion shikime në platformën “YouTube”. Por ajo çfarë po diskutohet këto ditë janë prapaskenat e këngës.

Është bërë virale një video ku Dafina paraqitet e veshur me një nga fustanet më të bukura të përdorura në videoklip por ndryshe nga sa mendohej nuk e kishte kombinuar me një palë taka por me shapka.

Ky veprim i Dafit u komentua shumë në rrjetet sociale.

“takat left the chat “

“daffy me shapka”

“Me shapka dafi”

“Me papuqe dafina “

“Qyrja shapkat”

“Hahahahahahahha dafina ma shapaka”- ishin disa nga komentet.

Kishte nga ata komentues që luteshin për më shumë postime të tilla të Dafinës pasi ajo tashmë njihet për popullaritetin e madh që ka.