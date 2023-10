Vranësira, reshje shiu dhe stuhi ere, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme

Vendi ynë ditën e sotme do të mbizotërohet nga masa ajrore të paqëndrueshme duke bërë që vranësirat të jenë prezentë në të gjithë territorin e vendit ku herë pas here pritet zhvillim i tyre duke gjeneruar shira të përkohshëm. Më të dukshme shirat paraqiten në zonat veriore dhe veriperëndimore duke sjellë edhe rrebeshe. Parashikohet që edhe pasditja të mbetet në ndikimin e vranësirave të shpeshta dhe shirave afat-shkurtër. Po ashtu, prezente do të jenë gjithashtu, stuhitë e forta të erës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje të lehtë në mëngjes por mesdita do të sjellë rënie të ndjeshme të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 28°C.









Era do të mbetet problematike me shpejtësi deri në 80 km/h nga drejtimi serish Jugor duke sjellë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzim 7 – 8 ballë.