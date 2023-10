Kinsi Volanski tërhoqi vëmendjen e tifozëve të futbollit kur ndërpreu finalen e Ligës së Kampionëve 2019 midis Totenhemit dhe Liverpulit dhe që nga ajo ditë nuk është ndalur më me postimet që vazhdojnë të marrin komplimentet e të gjithë fansave.









Me një llogari me 3.9 milionë ndjekësish në “Instagram” dhe me një licencë pilotimi, amerikania u është larguar tashmë platformave për të rritur, por nuk ngurron të tregojë gjoksin e saj bombastik.