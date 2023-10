Ministri izraelit i Mbrojtjes: Kjo luftë duhet të jetë e fundit në Gaza, nuk do të ketë më Hamas

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad tha sot se lufta e Izraelit në Rripin e Gazës duhet të jetë “e fundit” në atë territor palestinez, pasi “nuk do të ketë më Hamas” pas saj.









“Kjo duhet të jetë lufta e fundit në Gaza. Për arsyen e thjeshtë se Hamasi nuk do të ekzistojë më”, u tha Gallad ushtarëve në një bazë të forcave ajrore, sipas një deklarate të lëshuar nga ministria e tij.

“Do të duhet një muaj, dy muaj, tre muaj dhe në fund Hamasi nuk do të ekzistojë më. Para se Hamasi të takohet me mjetet tona të blinduara dhe këmbësoria jonë do të takojë bombat e forcave ajrore. Dhe për mendimin tim, ju e dini se si ta bëni këtë në mënyrë vdekjeprurëse, të saktë dhe cilësore siç e keni dëshmuar deri më tani”, shtoi ai.

Pas sulmit të përgjakshëm të 7 tetorit në tokën e tij, Izraeli u zotua të “shfaroste” Hamasin.