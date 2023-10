Sali Berishës iu bllokua pasaporta dhe iu caktua nga GJKKO masa ‘detyrim paraqitje’, reagon Jozefina Topalli

Ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli ka reaguar për zhvillimet e fundit në SPAK për dosjen e Kompleksit Partizani, si pasojë e të cilës mbrëmjen e sotëm mori masë sigurie ish-kryeministri Sali Berisha dhe u arrestua dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi.





Topalli, përmes një reagimi në Facebook shkruan se ndalimi i lëvizjes së kryetarit të opozitës, duke iu referuar masës së dhënë për Berishën, minon demokracinë dhe stabilitetin e një shoqërie. Ajo shkruan se “kjo praktikë përdoret nga regjimet autoritare apo grupe ekstreme, që kërkojnë të shtypin opozitën politike të një vendi.

Postimi i Topallit:

Perdorimi i kercenimit, ndalimit, arrestimit apo ndalimit te levizjes ndaj kryetarit te opozites dhe familjes se tij eshte nje praktike ekstreme ,qe dhunon ne menyre ekstreme te drejtat e njeriut , minon demokracine dhe stabilitetin e nje shoqerie.

Kjo praktike perdoret nga regjimet autoritare apo grupe ekstreme , qe kerkojne te shtypin opoziten politike te nje vendi.

Ne shtetin e prokuroreve qesharak, ndodh qe te urdherojne ndalimin e levizjes se depueteti, pa lejen e parlamentit, ne shkelje shume te rende te Kushtetutes , si nje kapercim i pafalshem i shtetit te se drejtes dhe si fakt i qarte i zbatimit te urdherve politik.

Perdorimi politik i drejtesise kundra opozites se nje vendi, e vecanerisht kundra kryetarit te opozites dhe familjareve te tij eshte hapi me i rrezikshem per stabilitetin e vendit, por mund te kthehet dhe si hap vendimtar per te ndryshuar situaten nga nje shtet i korruptuar dhe i kriminalizuar ne nje vend qe interesim publik e ka te shenjte.

Regjimet mafioze duhen rrezuar bashke me drejtesine politke te tyre!