5 perimet më ushqyese që dietologët duan që ne t’i vendosim në pjatën tonë

Shumë gjëra ndryshojnë nga momenti kur përfshijmë më shumë perime në dietën tonë dhe rrisim lëvizjen tonë. Nivelet tona të energjisë rriten dhe shëndeti ynë i përgjithshëm përmirësohet. Në rrugën drejt këtyre ndryshimeve, mos harroni të shtoni perimet e mëposhtme të vlefshme të miratuara nga dietologët.









Spinaqi

Edhe pse pak spinaq nuk do të na bëjë të plotfuqishëm, si Popeye, ai është një burim i rëndësishëm lëndësh ushqyese. I pasur me vitamina A, C dhe K, hekur dhe kalium, konsumi i tij kontribuon në shikimin, funksionin e sistemit imunitar, qarkullimin e gjakut dhe shëndetin kardiovaskular, tretjen dhe ngopjen. Është gjithashtu një burim i mirë i acidit folik, i cili është thelbësor për ndarjen e qelizave dhe parandalon defektet e tubit nervor gjatë shtatzënisë.

Përveç kësaj, ndihmon edhe në rënien në peshë, për shkak të përbërësve fitokimikë që përmban, të cilët shkaktojnë çlirimin e hormoneve nga trupi, duke intensifikuar ndjenjën e ngopjes. Megjithatë duhet vëmendje edhe konsumimi i tij, pasi për përthithje më të mirë të hekurit duhet të kombinohet me ndonjë burim të vitaminës C, si lëngu i limonit apo portokallit.

Brokoli

Thjesht shtimi i perimeve krucifere në dietën tonë, si brokoli, mbron nga sëmundje të ndryshme të rrezikshme, siç është kanceri, sipas hulumtimeve të ndryshme. Substanca mrekullibërëse me efekte antikancerogjene është sulforafani. Përveç kësaj, ai gjithashtu përmban një përbërës bimor të quajtur indole-3-karbinol (I3C) që vepron si një estrogjen bimor, duke balancuar hormonet dhe duke rregulluar nivelet e estrogjenit.

Lakra

Edhe pse me shije të hidhur, lakra ka vlera të mëdha ushqyese. Ashtu si perimet e tjera me gjethe, ai përmban shumë antioksidantë. Vetëm një filxhan përmban kalium, kalcium, bakër dhe vitamina A, B, C dhe K. Vitamina K që përmban është e njohur për efektet e saj në koagulimin e gjakut dhe për përfitimet e saj në ndërtimin e kockave, pasi gjysmë filxhani lakër jeshile ofron rreth 440% e vlerës së rekomanduar ditore. Një porcion i vetëm siguron gjithashtu 10% të vlerës suaj ditore për kalcium – një burim i përsosur jo-bulmetor i kalciumit për vegjetarianët dhe veganët, intolerantët ndaj laktozës ose njerëzit alergjikë ndaj qumështit.

Një studim i vogël zbuloi se ngrënia e shpeshtë e lakër jeshile me një vakt të pasur me karbohidrate ishte më efektive në parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak sesa ngrënia e një vakti të vetëm me karbohidrate. Një studim tjetër gjeti gjithashtu përfitime në rregullimin e kolesterolit, me pjesëmarrësit meshkuj që përjetuan një reduktim 10% të kolesterolit “të keq” LDL dhe një rritje prej 27% të kolesterolit “të mirë” HDL.

Lakrat e Brukselit

Si një perime kryqëzuese, lakrat e Brukselit përmbajnë glukozinolate, substanca që lidhen me reduktimin e inflamacionit. Ndër të tjera, ato përmbajnë fibra, si dhe minerale si folati dhe mangani, të cilat mbështesin funksionet trupore, duke përfshirë metabolizmin dhe shëndetin e kockave. Prandaj, ato ofrojnë përfitime të ngjashme me brokolin, dhe gjithashtu përmbajnë antioksidantin kaempferol, i cili është treguar se ndihmon në luftimin e dëmtimit qelizor.

Karotat

Karotat dallohen si një burim i rëndësishëm i luteinës dhe zeaksantinës, të cilat mbrojnë retinën nga rrezatimi UV dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e kataraktit. Ato përmbajnë gjithashtu beta-karoten, të cilën trupi ynë e shndërron në vitaminë A për një sistem të fortë imunitar, vizion dhe lëkurë të shëndetshme.

Përfitimet e tyre në parandalimin e kancerit janë gjithashtu të rëndësishme, pasi një studim i më shumë se 57,000 njerëzve e lidhi konsumin e të paktën 2-4 karotave në javë me një rrezik 17% më të ulët të kancerit të zorrës së trashë në afat të gjatë.