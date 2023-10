Videot +18, banorja e Big Brother VIP rrëfen aktrimin për filmat me pullë të kuqe dhe pse hoqi dorë nga pornografia: Bëja s*ks pa ndjenja me meshkuj që si njihja

Pornostarja e njohur Alby Rydes ka rrëfyer punën e saj në industrinë e filmave me pullë të kuqe dhe pse hoqi dorë nga pornografia.









Gjatë një bisede me një nga banorët e Big Brother Vip Kosova, Alby Rydes, tregoi se bënte seks pa ndjenja me meshkujt që nuk i njihte.

Alby Rydes tregoi se ka punuar për 4 kompani, por e ndaloi sepse nuk i pëlqeu industria e pornografisë.

“Kam punuar për 3-4 kompani, as 10-15 video gjithsej s’kam pasur. E ndalova sepse nuk më pëlqeu fare, gjithçka s’më pëlqeu. Nuk ndihesha mirë. E takon personin në moment, nuk di kush është, s’ke ndjenja për të. Në fund të fundit është punë. Kur bëj atë punë është aktrim, asgjë më shumë, s’kam ndjenja, as gëzim. Ndoshta gëzim për djalin, por për mua fare. Për mua gëzimi ishte me marr lekët dhe të shkoja në shtëpi, të paguaja gjërat e mia. E bëra për mbijetesë por edhe për të rritur emrin, që ndoshta të bëhem dikushi më vonë”, tha ajo.

Ndërsa shtoi: “Kam Only Fans, s’kam as 3 muaj që kam hyrë. Është fantastike, e bëj për vete, bëj shumë lekë. Aty mund të bësh lekë vetëm duke biseduar. Unë kam menaxher që bën gjithçka për mua. Bëj fotot, ose i them atij që të flasë me personat në emër tim. E dija lojën, këtë radhë do e bëj për vete që të kompensoj lekët e humbura. Që të blej shtëpi, të paguaj shkollimin e vajzës, sepse jam vetëm me të, s’kam asnjë ndihmë. Vajza është me tezen.”