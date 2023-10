Zbulohet mesazhi që Justin Timberlake i dërgoi Britney Spears kur u ndanë

Ndarjet lëndojnë dhe janë të vështira. Sidomos kur fundi i një lidhjeje nuk është një dëshirë e përbashkët, por e njëanshme. Britney Spears e di mirë këtë, pasi Justin Timberlake vendosi të ndahej me të dhe t’i jepte fund lidhjes së tyre të famshme me një mesazh të thatë dhe me një fjalë.









Për sa i përket Britney-t pasi e bëri të abortonte, pak kohë më vonë ai u nda me të duke i shkruar thjesht: “Ka mbaruar”. Zbulimi vjen përmes librit të ri të Britney-t, i cili pritet të dalë brenda pak ditësh dhe nxjerr në dritë aspekte të jetës dhe karrierës së saj.

Ndarja e Britney Spears me Justin Timberlake

Në më shumë lajme rreth ndarjes së tyre të famshme, kjo ndodhi në vitin 2002, në një kohë veçanërisht të rëndësishme për Spears në karrierën e saj. Në shkurt 2002 Britney ishte vetëm 20 vjeç dhe ishte në xhirimet e videoklipit “Overprotected: The Darkchild Remix” gati për të trajtuar skenat e vështira të kërcimit gjatë xhirimeve.

Regjisori i videoklipit Chris Applebaum zbuloi për Page Six se në fund të ditës së dytë të xhirimeve, Spears u zhduk papritur për rreth 20 deri në 40 minuta. Kjo kohë është shumë kohë vonese për një prodhim që kushton “shumë mijëra dollarë”.

Kur ajo u drejtua për në dhomën e saj të zhveshjes, ajo pa këngëtaren të ulur në dysheme duke qarë. Ylli i popit mori celularin dhe i tha regjisorit: “Nuk mund ta besoj. Shikoje. Kështu ndodhi”. Duke treguar një mesazh nga Timberlake që lexonte: “Ka mbaruar”.