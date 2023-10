Çmimet e naftës rriten me 1% nga frika e përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme

Çmimet e naftës u rritën me rreth 1% për fuçi të premten, pasi investitorët vlerësuan nga frika e një përshkallëzimi të konfliktit në Lindjen e Mesme mund të shkaktojë probleme në furnizimin me naftë, pas raportimeve se ushtria amerikane kishte goditur objektivat iraniane në Siri.









Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar Brent për dorëzimet në dhjetor u rritën me 93 cent ose afërsisht 1.1%, në 88.86 dollarë për fuçi. Kontrata e SHBA-ve West Texas Intermediate për dorëzimet e dhjetorit u rrit me 91 cent, gjithashtu rreth 1.1%, në 84.12 dollarë për fuçi. Të dy standardet referencë të naftës u rritën me më shumë se 2 dollarë për fuçi në fillim të seancës së tregtimit.

Dy avionë luftarakë amerikanë goditën objektet e armëve dhe municioneve në Siri të premten si hakmarrje ndaj sulmeve ndaj forcave amerikane nga milicia e mbështetur nga Irani.

Ministri i Jashtëm iranian Hossein Amirabdollahian tha në Kombet e Bashkuara të enjten se nëse ofensiva e Izraelit kundër Hamasit nuk ndalet, Shtetet e Bashkuara “nuk do të kursehen nga ky zjarr”.

Në një tjetër ngjarje, predhat goditën dy qytete egjiptiane të Detit të Kuq të premten duke plagosur disa njerëz, sipas disa burimeve, duke treguar rrezikun e përhapjes rajonale të konfliktit.

Ndërkohë, forcat izraelite kryen sulmin e tyre më të madh tokësor në Gaza në luftën e tyre 20-ditore me Hamasin, pasi kryeministri Benjamin Netanyahu tha se trupat izraelite po përgatiteshin ende për një pushtim të plotë tokësor.

Zhvillimet deri më tani nuk kanë ndikuar drejtpërdrejt në furnizimet me naftë, por ngrenë frikën se mund të ketë një ndërprerje të eksporteve nga prodhuesit kryesorë të naftës së papërpunuar dhe nga Irani, që është mbështetës i Hamasit.

“Parashikimi se çfarë do të ndodhë është tepër i vështirë, pasi vijat e kuqe që mund të sjellin më shumë lojtarë në fushën e betejës mbeten kryesisht të padukshme”, tha Helima Croft, analistja e RBC Capital.

Analistët e Goldman Sachs thanë se ata ruajtën parashikimin e tyre të çmimit të naftës bruto Brent për tremujorin e parë 2024 në 95 dollarë për fuçi, por shtuan se eksportet më të ulëta iraniane mund të shkaktojnë rritje të çmimeve bazë me 5%.

Çmimet mund të kërcejnë 20% në skenarin më pak të mundshëm të një ndërprerjeje të tregtisë përmes Ngushticës së Hormuzit ku kalon tranzit 17% e prodhimit global të naftës, tha banka./Reuters