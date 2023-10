“Deri në 2025, luani do jetë zgjuar” – Berisha jep udhëzimet për demokratët: Atyre që nisën procesin e shekullit, gjyqin do ua bëjmë në rrugë e sheshe!

Ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-së, Sali Berisha ka paralajmëruar se aksioni opozitar i nisur në Kuvend do të shtrihet në sheshe dhe rrugë.









“U bëj thirrje demokratëve që kjo dacibao të mos na shpërqendrojë nga misioni ynë. Misioni ynë është shpëtimi i Shqipërisë. Puna që kemi bërë deri tani, cilësohet e shkëlqyer. Kemi bërë një punë të mirë dhe kjo vërtetohet nga agresioni që na kanë bërë. Nëse nuk do kishin frikë dhe tmerr nga ne, nuk do tërboheshin në këtë mënyrë. Ne kemi nisur një proces bashkimi që nuk do ta frenojnë me asgjë.

Së dyti ne do të bashkojmë çdo shqiptar. Nuk është vetëm opozita e agresuar. Agresioni i bëhet çdo qytetari që është në mëshirën e bandave sepse gjykatat kanë tarifa për vendimet e tyre. Agresioni u bëhet xhepave të shqiptarë, studentëve, agresioni po i bëhet gjysmës së kombit, shqiptarëve të Kosovës.

Të agresuar sot janë çdo shqiptar që nuk është pjesë e sektit të rilindjes. Strategjia jonë është kjo, opozita e bashkuar.

Do nisim dialogun me segmentet e argresuara. Do të shtrijmë betejën në sheshe rrugë, në një rezistencë të pakthyeshme. Deri në vitin 2025, luani do të jetë i zgjuar dhe do të përballet me hienat që menduan se mund të rikthejnë një diktaturë të dytë”, tha Berisha.

Ndër të tjera, ush-kryeministri u shpreh se ata që nisën procesin ndaj tij, do tëpërballen me “gjyqin e shekullit”.

“Për armikun nuk ka kushtetutë dhe ligje që pengojnë luftën kundër tij, ndaj dhe “skapi” dhe gjykata popullore e partisë vendos sankisone të cilat kushtetuta nuk i lejon pa marrë miratimin e parlamentit.

Ju garantoj se ata që nisën procesin e shekullit do të përballen me gjyqin e shekullit kundër tyre.

Atë gjyq do ua bëjmë në të gjitha rrugët e sheshet e Shqipërisë. Në atë gjyq ata do të dalin të mundur sikurse janë”, tha Berisha.