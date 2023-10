“Brexit largoi bankierët nga Londra”, analiza e The Times: Ja si Parisi “vodhi” ekspertët e ekonomisë nga kryeqyteti anglez

Kur qindra bankierëve të JP Morgan iu tha se duhet të zhvendoseshin nga Londra në Paris pas Brexit-it, lajmi nuk u prit mirë. Parisi shihej si një problem financiar, i mungonte gjallëria, shkollat e mira dhe “aroma ndërkombëtare” e Londrës.









Në një zyrë të qetë në këtë pallat të një ndërtese qëndron Matthieu Wiltz, i cili e filloi karrierën e tij me bankën në Paris në vitin 2000, por pjesën më të madhe të karrierës së tij 23-vjeçare e kaloi në Londër, duke u ngritur në pozicionin e tij si kreu i tregjeve të JP Morgan për Evropën.“Nga 300 deri në 400 njerëz që u zhvendosën, 95 për qind e njerëzve, përfshirë francezët, nuk donin”, kujton ai.

Por kishte pak zgjedhje. Sipas kushteve të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, bankat e mëdha nuk mund të kryenin më shumë lloje biznesi me klientët evropianë nga Britania. Kështu që JP Morgan rriti fuqinë e saj të punës në Paris nga 280 bankierë, që i shërbenin klientelës së pasur dhe këshillonin marrëveshjet, në 900.

Humbja e Londrës ka qenë fitimi i Parisit, pasi Presidenti Macron , një ish-bankier, ka inkurajuar firmat që të zhvendosin drejtuesit e tyre të paguar mirë në kryeqytetin e tij. Ndonjëherë i quajtur qyteti i gjashtë më i madh i Francës, Londra ka shkollat e veta franceze dhe sipas Zyrës për Statistikat Kombëtare 155,322 njerëz të lindur në Francë jetojnë në Britani.

Goldman Sachs ka një bazë të re me pamje nga Harku i Triumfit. Tani ka 400 veta staf krahasuar me 100 para Brexit-it dhe ka vend për 100 të tjerë. Citi sapo ka hapur një dysheme të re tregtare dhe deri në fund të vitit do të jetë zgjeruar nga 50 persona përpara Brexit, në 400. Banka e Amerikës ka krijuar selinë e vjetër të postës në rajonin e tetë për të zgjeruar praninë e saj nga 70 në 400.

Agjencia rajonale e zhvillimit Choose Paris Region tha se 5,500 vende pune në shërbime financiare ishin krijuar ose zhvendosur në Paris që nga Brexit, jo vetëm për shkak të lëvizjeve jashtë Londrës, por për shkak të punësimit. Kryeqyteti francez duket se ka tërhequr më shumë njerëz sesa rivalët e tij në BE që konkurrojnë për punë në City, megjithëse edhe ata kanë tërhequr më shumë.

Lionel Grotto, shefi ekzekutiv i “Choose France Region”, tha: “Në fund, Parisi fitoi betejën e Brexit si një qendër financiare. Kur bëhet fjalë për të jetuar në një vend, njerëzit duan të jetojnë në Paris.” Frankfurti po përdoret për ekipet rregullatore, Dublini për menaxhimin e fondeve dhe Amsterdami për tregtimin e aksioneve.

Në kohën e votimit të Brexit, Parisi nuk ishte konsideruar si një nga kandidatët kryesorë. Vendimi i Macron për t’i gjykuar industrisë, i caktuar në kohën kur qeveria britanike ishte më e prirur për të ngritur nivelet sesa për të ofruar një “Brexit për bankierët”, ishte kyç.

Londra është e kapluar nga shqetësimet rreth aftësisë së saj për të vazhduar tërheqjen bursave. Euronext, bursa pan-evropiane me bazë në Paris, është e prirur të nxjerrë në pah listat e reja të emrave të mëdhenj dhe ka ankth se fluksi i vendeve të punës dhe biznesit në BE do të vazhdojë. Megjithatë, Parisi kishte folur për synimin për 10,000 vende pune shtesë pas Brexit dhe fuqitë punëtore që po ndërtohen këtu janë, të paktën tani për tani, të pakta nga ato në Britani.

Merrni JP Morgan: pavarësisht punësimeve të saj në Paris dhe paralajmërimit të saj para referendumit për largimin e mijëra vendeve të punës, fuqia e saj punëtore në të gjithë Britaninë është rritur me 3,000 njerëz që nga Brexit në 19,000, pjesërisht për shkak të hapjes së bankës Chase.

Të dhënat nga Korporata e Londrës treguan një rënie të numrit të vendeve të punës në shërbime financiare vitin e kaluar, megjithëse ky ishte një nivel rekord në vitin 2020. Parisi tani përballet me një provë se si maturohet si një qendër financiare dhe Londra do ta shikojë. Macron hodhi themelet. Nisma e tij “Zgjidh Francën”, e nisur në Pallatin e Versajës, shtriu tapetin e kuq jo vetëm për bosët e bankave të mëdha, por edhe për bizneset ndërkombëtare.

Ai solli reforma në ligjet e papranueshme të punës të Francës, duke ulur pagesat potencialisht të pakufizuara të tepricës në tre muaj për çdo dy vjet. Edhe para se ai të merrte detyrën, Franca kishte sjellë një regjim tatimor “të pavend” që lejonte njerëzit e rekrutuar për të punuar në Francë të paguanin taksa më të ulëta.

Céline Méchain, bashkë-drejtuese e Goldman Sachs në Paris, tha: “Ajo që bëri Presidenti Macron me “Zgjidhni Francën” është e jashtëzakonshme dhe e bëri më të lehtë për njerëzit të lëvizin në Paris. Është bërë një qytet më i orientuar nga biznesi dhe perceptimi i Francës si një vend i investueshëm.”

Ndërsa Parisi e ndërton veten si një qendër financiare më ndërkombëtare, ka shenja tendosjesh në kapacitetin e tij dhe zhgënjime nga banorët e tij të rinj. Ata që shpesh e marrin Eurostarin përsëri në Londër ankohen për vulat e zyrtarëve të Doganës në Eurostar që ngadalësojnë udhëtimin. Bankat lokale ankohen se po “bastisen” për personel nga firmat ndërkombëtare.

Ata që janë shpërngulur në Paris, në përgjithësi, duken të lumtur. Zoeb Sachee, një nga punonjësit e parë të Citi me bazë në Londër që bëri këtë lëvizje në janar 2022, tha: “Para Brexit, ne nuk kishim mundësi që tregtarët të punonin jashtë Parisit”.

Sachee, kreu i tregtimit të normave lineare të euros në Citi, kaloi pothuajse të gjithë 33 vitet e tij në bankë në Londër, përveç një qëndrimi të shkurtër në Nju Jork. Kur erdhi rasti, ai doli vullnetarisht të lëvizte. Ai drejton një ekip prej 30 vetash, pesë prej të cilëve erdhën me të dhe priste që më shumë tregtarë në Londër të zhvendoseshin. “Është e njëjta punë në një qytet tjetër,” tha ai.

Ai nuk është i vetëm në shijimin e mundësisë për të jetuar diku të ri. Përtej katit të tregtimit, Saverio Michienzi-Rowedder, 22 vjeç, sapo kishte filluar karrierën e tij. Një gjermano-italian me kombësi zvicerane, ai tha: “Para Brexit-it, ne të diplomuarit nuk do të kishim zgjidhje [të bashkoheshim diku tjetër përveç Londrës]. Nëse më pyesni nëse do të shkoja në Londër sot, do të isha i prirur të them jo. Parisi është një qendër financiare në rritje; ju mund ta ndjeni dinamizmin këtu.”

Në Bank of America, Vanessa Holtz, e cila kishte kaluar 25 vjet duke punuar në Londër përpara se të kthehej në qytetin e saj në vitin 2019, tha se kishte njerëz nga 30 kombësi që punonin me të. Ardhjet e reja kanë çuar në një përleshje për vende në shkollat ndërkombëtare. Sipas Choose Paris Region, numri i vendeve në të gjithë qytetin është rritur me 50 për qind në 23,000 që nga viti 2015.