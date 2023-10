Fruti afrodiziak që forcon zemrën

Pasi të përfshijmë lajthitë në planin tonë ushqimor, përfitimet që marrim janë të shumëfishta dhe shtrihen në funksione të ndryshme të trupit.









Si arra, ato janë të pasura me lëndë ushqyese, me një përmbajtje të lartë të proteinave, yndyrave të dobishme, vitaminave dhe mineraleve. Lajthitë në veçanti përmbajnë vitaminë E, acide yndyrore ω-6 dhe ω-9, hekur, fosfor, kalium dhe zink. Të gjithë këta elementë kontribuojnë në funksionimin e duhur të trupit dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm, siç do ta shihni më poshtë.

Ata mbrojnë funksionin e zemrës

Ashtu si shumica e arrave, lajthitë ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës. Sipas një studimi, ngrënia e një diete të pasur me lajthi mund të përmirësojë biomarkerët e rrezikut kardiovaskular, duke reduktuar potencialisht rrezikun e problemeve të zemrës.

Rrjedhimisht, i njëjti studim zbuloi se një plan i tillë ushqimor çoi gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit lipoprotein me densitet të ulët tek pjesëmarrësit, një lloj kolesteroli që rrit gjithashtu shanset për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare.

Ato rrisin cilësinë e spermës

Konsumimi i shpeshtë i lajthive mund t’i japë zgjidhje problemit të përgjithshëm të infertilitetit. Hulumtimet e fundit kanë treguar se ngrënia e më shumë arrave, duke përfshirë lajthitë, mund të rrisë numrin e spermës dhe të përmirësojë cilësinë e spermës.

Studiuesit theksojnë se ky studim i vogël përfshinte pjesëmarrës të shëndetshëm dhe pjellorë. Megjithatë, nevojiten më shumë kërkime për të parë nëse përfitimet vlejnë për popullatën e gjerë.