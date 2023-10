Gol në ‘frymën e fundit’, Partizani mund Teutën dhe i bashkohet kreut të Superligës (VIDEO)

Partizani me hap kampioni. Kampionët në fuqi të vendit fituan 0-1 kundër Teutës për javën e dhjetë në Superligë. Edhe pse ndeshja luhej në “Arenën e Demave”, të kuqtë ishin miq në shtëpinë e tyre.









Dueli ishte i luftuar dhe me raste, teksa u vendos vetëm në “frymën e fundit”. Duhej goli i Albers Kekos në të 90+2 minutë që në stadiumin e kryeqytetit të shpërthente festa. Me 20 pikë Partizani barazon kryesuesit e Egnatias, teksa Teuta me këtë humbje qëndron në kuotën e 11 pikëve në vendin e parafundit.