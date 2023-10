“Lëvizni në jug për sigurinë tuaj”/ Ushtria izraelite u kërkon banorëve të përgatiten për sulme të reja!

Ushtria izraelite rinovoi apelin e saj të shtunën në mesditë drejtuar banorëve të Gazës për të evakuuar pjesën veriore të territorit në funksion të një “operacioni të afërt”.

Zëdhënësi i IDF-së, Daniel Hagari tha se “për sigurinë tuaj të menjëhershme, ne u bëjmë thirrje të gjithë banorëve të Gazës veriore dhe qytetit të Gazës që të lëvizin përkohësisht në jug. Kthimi në veri të Gazës do të jetë i mundur sapo të përfundojnë armiqësitë intensive’.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023