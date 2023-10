Musk dhuron Starlink për të ndihmuar krizën humanitare në Gaza dhe poston deklarata të çuditshme për Iranin

Elon Musk po merr kërkesa nga përdoruesit e mediave sociale duke i kërkuar atij të ndihmojë me komunikimet në Gaza pas ndërprerjes totale të energjisë elektrike. Përdoruesit po i bëjnë thirrje manjatit miliarder që të autorizojë Starlink, biznesin e internetit satelitor në pronësi të Six, për të ofruar internet në Gaza.

Duke iu përgjigjur njërës prej kërkesave, ai sqaron se sistemi i komunikimit satelitor Starlink “do të mbështesë lidhjen me OKB-në dhe organizatat e tjera të njohura ndërkombëtarisht të ndihmës në Gaza”.

Në të njëjtën kohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka humbur çdo kontakt me stafin e saj dhe me objektet shëndetësore në Gaza, siç thotë Drejtori i Përgjithshëm i saj, Tedros Adhanom Ghebreyesus në një postim sot në X (ish-Twitter), si rezultat, sipas për të do të ishte e pamundur që autoambulancat të arrinin tek të lënduarit dhe veçanërisht të largonin pacientët.

