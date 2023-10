Nketiah tripletë, Arsenali ‘shuplakë’ Sheffield për vendin e dytë në Premier League (VIDEO)

Java e dhjetë e Premier League në Angli dhuroi fitoren 5-0 të Arsenalit kundër Sheffield United. Në “Emirates” skuadra e Artetas nuk e vendosi në diskutim fitoren duke zhbllokuar ndeshjen me Nketiah në minutën e 28-të.









Pjesa e parë u mbyll me këto shifra, teksa sërish Nketiah në minutët 50 dhe 58 i dërgoi shifrat në 3-0. Vieira në të 88 minutë dhe Tomiyasu në 90+6 dërguan shifrat në 5-0. Me këtë sukses Arsenali ngjitet në kuotën e 24 pikëve për vendin e dytë, teksa Sheffield mbetet në fund të klasifikimit me vetëm një pikë.