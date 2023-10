Ushtria izraelite: Lufta po hyn në një fazë të re, një pushtim tokësor është i nevojshëm

Lufta mes Izraelit dhe Hamasit po hyn në një fazë të re, siç konfirmoi ushtria izraelite me një mesazh të ri që njoftonte pushtimin tokësor. Nuk ishin të paktë ata që pyesnin veten pas sulmeve ajrore dhe tokësore të Izraelit në Gaza nëse ishte një prelud për një sulm tokësor apo një pushtim normal.

Megjithatë, ushtria izraelite tani po transmeton se “ushtarët dhe komandantët e saj më të mirë” janë në Gaza.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral Herzi Halevi, përmes një video-mesazhi ka bërë të ditur se Izraeli po kalon në fazën tjetër të luftës.

“Forcat tona aktualisht po operojnë në territorin e Rripit të Gazës”, tha ai, duke shtuar se zjarri vazhdon të bjerë.

Ai shtoi se forcat izraelite kanë në shënjestër udhëheqjen e Hamasit terrorist.

“Për të asgjësuar armikun nuk ka rrugë tjetër veçse të hysh me dhunë në territorin e tij”, theksoi ai.

Kreu i ushtrisë izraelite iu referua pengjeve të mbajtura nga Hamasi, duke thënë se besohej se ishin 229, ndërsa theksoi se ky mision i veçantë ishte një “përpjekje supreme kombëtare”.

“Do të fitojmë”, përfundon mesazhi i Halevit.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.

As part of the operation IDF soldiers:

Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023