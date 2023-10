VIDEO +18/ Pas pornos dhe boksit, radhën e ka… striptizmi? Tifozja e Mançester Sitit u përgjigjet ndjekësve

me bukuroshen angleze që është bërë e famshme për mbështetjen e saj ndaj Mançester Sitit dhe gjithashtu duke u bërë pjesë e botës së sportit.









Së fundmi, 25-vjeçarja postoi një video +18 në “Instagram”, ku shfaqet në një tub striptizmi.

Në video ajo thotë: “E di që ju djema po pyesni veten nëse kam qenë ndonjëherë striptiste. Dhe për fat të keq jo, po mendoj se do të jem ndonjë ditë. Ndoshta duhet të paraqitem ndonjëherë në një klub striptizmi. Mendoj se ndonjë djalë do e rezervonte gjithë dhomën për mua gjatë gjithë natës. Atëherë nuk do e bëja”.

Brooke prej kohësh është pjesë e industrisë së pornos, ku madje poston shumë video kur bëhet fjalë për fitoren e Mançester Sitit, ose triumfet e saj në boks.

