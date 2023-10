Chandler qesharak dhe i lënduar, si u braktis nga babai i tij dhe krerët e Hollivudit

Plagët më të mëdha në shpirtin e njeriut janë të mbuluara me petkun e humorit, thonë shpesh psikanalistët. Dhe duket se ky vlerësim është vërtet i vlefshëm, po të mendosh se sa aktorë humori që ofruan bujarisht të qeshura dhe momente të këndshme për publikun e tyre, po luftonin me demonët e tyre brenda. Matthew Perry, i cili u nda nga jeta papritur në moshën 54-vjeçare, është një nga shembujt më tipikë.









Ai ishte në kulmin e karrierës së tij, duke shijuar fillimet përmes serialit televiziv “Friends”, por ai vetë ishte i zhytur në obsesione dhe varësi. Vetë ai e përjetoi në mënyrë të ashpër ndarjen e prindërve dhe marrëdhënia e largët me të atin pati një efekt katalitik në psikikën e tij. Madje ai përshkroi se si fëmijë, babain e tij e ka parë vetëm përmes televizionit për disa vite. E cila me sa duket i kushtoi më vonë. Prindërit e tij rindërtuan jetën e tyre duke zgjedhur partnerë të rinj të jetës. Edhe pse kishte marrëdhënie të shkëlqyera me njerkun e tij, boshllëku atëror vazhdoi të ishte intensiv. Disa vite më vonë, si adoleshent ai do të jetojë me të atin, por sërish plagët nuk i shërohen. Frika e braktisjes e preku edhe në marrëdhëniet e tij të mëvonshme. Romanca me Julia Roberts përfundoi para kohe me divorcin e tij, sepse kishte frikë se ajo do ta linte. Diçka për të cilën vite më vonë do të pendohej vazhdimisht.

Aktori dha frymën e tij të fundit në moshën 54-vjeçare të shtunën me raportet që thanë se “ai u mbyt në vaskën e nxehtë të shtëpisë së tij pas një asfiksimi”. Në vendngjarje nuk u gjet asnjë drogë dhe nuk ka shenja të aktivitetit kriminal. Sipas burimeve policore, reaguesit e parë u thirrën në rezidencën e tij në Los Angeles, me raporte për “arrest kardiak”.

Ai i shpëtoi vdekjes dy herë për pak – Për dy javë ai ishte në koma

Perry kishte detajuar tashmë betejën e tij me varësinë nga droga dhe alkooli në autobiografinë e tij Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, e cila u publikua nëntorin e kaluar.

Në autobiografinë e tij, Matthew Perry kishte përshkruar në detaje betejën e pandërprerë që ai bëri që kur ishte 21 vjeç me abuzime.

Në vitin 2019, ai i shpëtoi vdekjes pasi zorra e trashë iu plas për shkak të mbidozës së opioideve. Ai përshkroi momentin kur njerëzit e tij e çuan në spitalin e Los Anxhelosit, ku mjekët kishin thënë se atij iu dha vetëm 2% mundësi për të mbijetuar atë natë.

Për dy javë ai ishte në koma dhe kur u zgjua, zbuloi se i kishin vendosur një çantë kolostomie të cilën duhej ta mbante për nëntë muajt e ardhshëm. Vetëm dy vjet më vonë ai iu afrua përsëri vdekjes ku ishte në një klinikë rehabilitimi në Zvicër.

Mjekët i dhanë atij një qetësues i cili ndërveproi me opioidet në trupin e tij të dëmtuar duke bërë që zemra e tij të ndalonte së rrahuri. Ata arritën ta ringjallën, por gjatë reanimimit iu thyen tetë brinjë.

Aktori, pasi kapërceu problemin, ndau me publikun atë që ndodhi dhe u detyrua të hiqte dorë nga një rol kryesor në filmin e vitit 2021, “Don’t Look Up”, ku do të kishte pasur mundësinë të ishte në xhirime me Meryl Streep dhe aktorë të tjerë të famshëm.

Zemra e tij pushoi së rrahuri për 5 minuta

“Unë bëra CPR dhe djali që më shpëtoi jetën theu tetë brinjë duke u përpjekur të më mbante gjallë”, tha Matthew Perry në një intervistë televizive.

“Unë u operova sepse kisha dhimbje në stomak dhe më dhanë propofol. Zemra ime pushoi së rrahuri për pesë minuta”, kishte thënë Perry, duke iu referuar anestezisë së përdorur për t’iu nënshtruar operacionit.

“Zemra ime ndaloi për pesë minuta” – Matthew Perry në librin e tij të ri dhe ditën kur ai pothuajse vdiq.

“Pra ju ishit i vdekur për pesë minuta?” Colbert e pyeti atë.

“Epo, jo, nuk kisha vdekur, por zemra ime ndaloi për pesë minuta”, u përgjigj Chandler i TV nga Friends.

“Cili është ndryshimi mes kësaj dhe vijës së drejtë?” pyeti prezantuesja.

“Nuk e di,” pranoi Perry.

“Nuk donin t’ju ​​thoshin sepse nuk ka dallim mes këtyre të dyjave”, u përgjigj prezantuesi.

Perry tha se u zgjua në një spital të ndryshëm nga ai ku u shtrua 10 orë më vonë.

“Më duhej të hiqja dorë nga filmi më i madh që kisha bërë ndonjëherë. Kam pasur katër skena me Meryl Streep”, tha Perry.

Roli i tij në Friends

Dy përvojat e tij afër vdekjes ishin shumë larg rolit të tij si Chandler Bing me mendje dhe pa shpresë romantike në Friends.

Ky rol përfundimisht i fitoi atij rreth 1 milion dollarë për episod, duke e bërë atë një nga aktorët më të paguar në botë.

Por për të arritur të qëndronte esëll nga droga dhe alkooli, atij iu desh të shpenzonte rreth 9 milionë dollarë. Ai bëri rreth 6000 vizita te Alkoolistët Anonim, hyri në rehabilitim 15 herë dhe iu nënshtrua 12 operacioneve për të shpëtuar jetën.

I ranë dhëmbët

Në një moment, mishrat e dhëmbëve iu dëmtuan aq shumë nga abuzimi, saqë i ranë dhëmbët e përparmë teksa kafshonte një copë bukë të thekur me gjalpë kikiriku. I mblodhi dhëmbët, i futi në një qese plastike dhe i çoi te dentisti.

Ai këmbënguli se kurrë nuk u shfaq në xhirimet e “Friends” i masturbuar apo i dehur, por pranoi se pamja e tij fizike në ekran mund të tregonte se çfarë substancash përdorte në atë kohë.

Gjatë xhirimeve të serialit, i cili u transmetua nga viti 1994 deri në vitin 2004, pesha e Perry-t luhatej midis 58 dhe 102 kilogramë. Nëse ai ishte i dobët, kjo ishte për shkak të ilaçeve për dhimbje. Nëse ishte mbipeshë, kjo ishte nga pirja e alkoolit dhe kishte shumë raste kur ai shfaqej i dehur në xhirime.

Një herë, gjatë xhirimeve në kafenenë ikonë Central Perk, ai humbi mendjen në divanin e famshëm portokalli dhe bashkë-ylli i tij Matt LeBlanc, i cili luante Joey, iu desh ta shtynte të zgjohej për të ofruar linjën e tij.

Në një rast tjetër, Jennifer Aniston shkoi në karvanin e tij dhe e akuzoi se pinte, duke i thënë me elegancë se “të gjithë e nuhasim”.

Ai filloi të pinte në moshën 14-vjeçare

Matthew Perry filloi të pinte në moshën 14-vjeçare. Filloi me birrën dhe verën e lirë dhe në festën e ditëlindjes së tij të 21-të ai tashmë kishte filluar të shfaqte shenja të daljes jashtë kontrollit. Ai u transferua në Los Anxhelos për të ndjekur ëndrrën e tij të fëmijërisë për t’u bërë aktor. Ai u shfaq në shfaqje të ndryshme televizive përpara se të kalonte me sukses audicionin për Friends.

Kasti i përhershëm prej gjashtë anëtarësh e goditi atë që nga fillimi, dhe miqësia e tyre e qëndrueshme jashtë kamerës ishte padyshim një tipar i madh i kimisë në xhirime, por Perry-t gjithsesi e konsideronte filmimin jashtëzakonisht të lodhshëm. “Ndihesha sikur do të vdisja nëse publiku i drejtpërdrejtë nuk do të qeshte”, tha ai kur grupi u ribashkua në 2021. “Dhe po djersitja dhe po ngërdhesha. Kështu ndihesha çdo natë”.

Suksesi i madh i serialit i kishte bërë paparacët të fiksoheshin pas protagonistëve. Kjo nuk e ndihmoi aspak Perry-n, i cili ishte bërë i varur nga qetësuesi i fuqishëm i dhimbjeve Vicodin, të cilin ai filloi ta merrte pas një aksidenti që pati pak pasi u bashkua me Friends.

Doza maksimale ditore është tetë tableta, por në fund të sezonit të tretë të Friends, ai merrte rreth 55 tableta në ditë. Kërkimi për më shumë pilula u bë për të “një punë me kohë të plotë: telefonata, vizita te mjeku, falsifikim i migrenës, gjetja e infermierëve mashtrues që do të më jepnin atë që kisha nevojë. Është rraskapitëse, por duhet ta bësh ose sëmuresh vërtet. Nuk e bëra për t’u ndier i sajuar apo për t’u ndjerë mirë. Sigurisht që nuk po argëtohesha. Doja vetëm të ulesha në divan, të merrja pesë Vicodin dhe të shikoja një film. Ky ishte parajsa për mua. Tani nuk është”, tha ai në një intervistë për New York Times.

“Varësia zgjohet para jush dhe ju do vetëm”, tha Matthew Perry për varësitë e tij.

Perry zbuloi gjithashtu se ai do të shkonte në ‘shtëpitë e hapura’ të mbajtura nga agjentët e pronave amerikane për të treguar një pronë, vetëm që të mund të vidhte pilula nga kabinetet e barnave.

Në vitin 1995, një ish e dashura me të cilën ai ishte ende miqësor, këmbënguli që të shkonte te mjeku për varësitë e tij.

Kjo çoi në stacionet e para nga shumë detoks. Por edhe kur u largua, ai e dinte se do të pinte përsëri – zgjati vetëm nëntë javë para se të arrinte përsëri shishen.

“Varësia zgjohet para jush”, tha ai, “dhe ju do vetëm. Sapo ngrini dorën dhe më thoni: “Kam një problem”, alkooli përqesh: “Do të thuash diçka për këtë? Mirë, do të iki për pak. Por do të kthehem. “Nuk ikën kurrë përgjithmonë”.

Perry e vlerësoi mbijetesën e tij, pjesërisht, për mbështetjen që kishte nga bashkë-yjet e tij të pandashëm të Friends, duke përshkruar se si ata hanin çdo vakt së bashku dhe luanin poker midis skenave.

“Ata ishin të kuptueshëm dhe të durueshëm”, tha ai për revistën People javën e kaluar.

“Ata janë si pinguinë. Kur njëri është i sëmurë, pinguinët e tjerë e rrethojnë dhe e mbështesin derisa ai pinguin të mund të ecë vetë. Kështu bënë edhe për mua”.

Mes xhiros, ai hipte në biçikletën e stërvitjes që ishte instaluar në prapaskenë me kërkesë të Jennifer Aniston dhe Courteney Cox dhe çiklonte me furi në një përpjekje për të aktivizuar mendjen e tij të dehur. Por ai nuk mundi t’i shpëtonte varësive të tij.

“Nuk dija si të ndalesha. Nëse policia vinte në shtëpinë time dhe më thoshte: “Nëse pi sonte, do të të çojmë në burg”, do të filloja të bëja paketat. Nuk mund të ndalesha sepse sëmundja dhe varësia janë progresive. Kështu që bëhet më keq ndërsa plakeni”.

Ai tha gjithashtu se villte rregullisht, duke mbajtur dy peshqirë pranë tualetit, njërin për të fshirë të vjellat dhe tjetrin “për të fshirë lotët”.

Kufiri i heroinës dhe ‘partneri i maturisë’

Perry shpjegoi se ai gjithmonë kishte vendosur një kufi për heroinën, veçanërisht pas vdekjes së shokut të tij të dashur Chris Farley, i cili vdiq nga një mbidozë në moshën 33-vjeçare në 1997.

Problemet e tij me substancat u bënë të tilla seriozisht se ai përfundimisht duhej të kishte një “partner të maturisë” – një person që ndihmon të varurit në shërim – ta shoqëronte atë në xhirimet e Friends.

“Të gjithë më pyesnin nëse isha mirë, por askush nuk donte ta ndalonte serialin sepse ishte shumë fitimprurës. Gëzimi im më i madh ishte edhe makthi im më i madh. Isha shumë afër që të shkatërroja një gjë të mrekullueshme”.

Ai ishte në gjendje veçanërisht të keqe kur filmoi një nga skenat më të pritura të Friends – dasmën e Chandler me Monica, e cila u transmetua në 2001.

Duke e përshkruar atë si momentin më ikonik në serial, ai zbuloi se pasi mbaruan xhirimet për atë ditë, “partneri i tij i matur” e mori në një fugon dhe e ktheu në qendrën e rehabilitimit ku po qëndronte në atë kohë.

Dy vjet më vonë, ai luajti në komedinë romantike Serving Sara me Elizabeth Hurley ndërsa përdorte metadon (zëvendësuesi i heroinës që përdoret gjithashtu për detoksifikimin e Vicodin), së bashku me ilaçin kundër ankthit Xanax dhe kokainë, të cilat i hodhi me 500 ml vodka në ditë.

Ai u shfaq për të xhiruar një skenë ku i thanë se skena ishte xhiruar disa ditë më parë.

Prodhimi u mbyll ndërsa ai shkoi në rehabilitim dhe për shkak të një shkeljeje të kontratës ai u faturua rreth gjysmë milioni paund nga prodhuesit. Filmi dështoi.

Megjithëse ai ka pasur një sërë rolesh në film dhe televizion që nga sezoni i fundit i Friends që u transmetua në maj 2004, roli i tij si Chandler Bing është ai me të cilin ai do të lidhet gjithmonë – ndoshta sepse ata kishin shumë të përbashkëta.

“Unë isha Chandler”, shkroi ai, duke shpjeguar se si ai ashtu edhe personazhi i tij më i famshëm përdorin humor për të kompensuar pasiguritë e tyre, ndërsa ndajnë edhe ankthet e marrëdhënieve dhe sjelljen vetë-shkatërruese

Dallimi, siç theksoi LA Times, është se Chandler gjen lumturinë, martohet me Monikën dhe adopton binjakët.

Perry, në të kundërt, përshkroi se sa thellë i vinte keq se si abuzimet i kishin shkatërruar jetën e tij personale.

Molly Hurwitz ishte partnerja e fundit e Matthew Perry. Marrëdhënia e tyre pothuajse arriti në shkallët e kishës, por pas dy vitesh çifti u divorcua në vitin 2002

Pas romancave të shkurtra me aktore si Neve Campbell, Heather Graham dhe Yasmine Bleeth, ai u duk se më në fund kishte gjetur lumturinë kur, në nëntor 2020, i propozoi 29-vjeçares Molly Hurwitz, të dashurën e tij prej dy vitesh.

Megjithatë, marrëdhënia e tyre përfundoi shtatë muaj më vonë, me një mik të ngushtë të Hurwitz-it që i tha revistës amerikane të thashethemeve In Touch: “Ju mund të ndihmoni vetëm dikë kaq shumë”. Ai është në një vend vërtet të errët dhe miqtë e tij kanë frikë se ai mund të ketë rikthyer”.