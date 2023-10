Lufta në Izrael/ Raketat godasin pranë spitalit Al Quds në Gaza – Shikoni videon

Objektet pranë spitalit Al Quds në Gaza u goditën nga një raketë.

Pamjet nga vendi i ngjarjes kapin panikun e plotë në spital, i cili është kthyer në një kamp për palestinezët e pastrehë, të cilët, sipas raportimeve, numërojnë deri në 14,000.

lsraeli warplanes intentionally hit the vicinity of al-Quds Hospital in Gaza to force Palestinians to evacuate. The hospital, which is currently home to hundreds of casualties and displaced persons, has been severely damaged during the attack. pic.twitter.com/S0lUCfXgJV

Vihet re se më herët kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se raportet sipas të cilave Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze mori paralajmërime nga autoritetet izraelite për të evakuuar menjëherë spitalin Al Quds në Rripin e Gazës ishin “shumë shqetësuese”.

Reports suggest that the attacks near Al-Quds Hospital in Gaza continue, and despite earlier orders to evacuate, there has been no progress in the evacuation process. This situation underscores the ongoing challenges faced by healthcare facilities in conflict zones.#Gaza… pic.twitter.com/zzpVZDq1PT

