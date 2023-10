Sky News: Lufta Izrael-Hamas është në fazën e saj më të vështirë

Gaza është kthyer në një fushë beteje me luftime trup më trup midis izraelitëve dhe njerëzve të Hamasit. Duke analizuar lëvizjet e ushtrisë izraelite, mediat ndërkombëtare flasin për veprime kyçe pak orë pasi Benjamin Netanyahu foli për fazën e dytë të luftës.









“Lufta të ashpra po zhvillohen në terren”, raporton në veçanti korrespondenti i Sky News për Lindjen e Mesme

Alistair Bankall, duke shkruar për një ndryshim të dukshëm në taktikat izraelite.

Pati një shkëmbim të rëndë zjarri midis njerëzve të Hamasit dhe ushtarëve izraelitë në verilindje të Gazës, vuri në dukje ai.

Shkëmbimi i zjarrit u zhvillua në të njëjtin vend që u shkatërrua gjatë sulmeve të Hamasit më 7 tetor.

Sipas Sky News, forcat tokësore izraelite tani janë të vendosura në Gaza, në vend që të tërhiqen pas çdo inkursioni, siç kanë bërë në inkursionet e mëparshme.

Ata po kryejnë misione brenda Gazës veriore dhe qytetit të Gazës, tha ai.

“Ata u kanë thënë banorëve të qytetit të Gazës se tani është një fushë beteje. Ndaj mendoj se do të presim që të kalojnë nëpër rrugë, nëpër shtëpi”, vëren gazetari i rrjetit britanik.

“Ata do të përpiqen të vënë në shënjestër tunelet e nëndheshme ku besohet se janë vendosur komandantët e lartë të Hamasit,” shtoi Bankal.

“Do të jetë shumë e vështirë. Lufta urbane është lloji më i vështirë i konfliktit për çdo ushtri, por duke vepruar në një vend si Gaza, ku Hamasi do të jetë përgatitur për të, supozohet se organizata nuk do të jetë e papërgatitur”, shtoi ai.

Siç transmeton rrjeti britanik, me siguri do të ketë kurthe në rrugë dhe Hamasi do të jetë gati t’u zërë pritë ushtarëve izraelitë.