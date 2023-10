Vajza e Monica Belluccit, Deva Cassel është fotografuar në krahët e partnerit të saj

Deva Cassel-in e njohim si vajzën e Monica Bellucci-t dhe Vincent Cassel-it dhe si një modele në rritje që në moshën 19-vjeçare tashmë ka bashkëpunuar me shtëpi si Dior dhe Dolce&Gabbana.









Me popullaritetin e saj në rritje, shumë po pyesin (dhe e pyesin) nëse ajo është në një lidhje. Pra, a ka ajo një të dashur?

Përgjigja vjen menjëherë nga vetë Deva, e cila ka bërë një postim në llogarinë personale në Instagram, me të cilin tregon se është në një lidhje.

Në foto e shohim duke pozuar me bikini të vogla të zeza pranë një të riu, i cili gjithashtu ka veshur rroba banje. Ky është postimi i parë i modeles së re me partnerin e saj.

“Është e vërtetë”, shkruan ai në mbishkrim dhe e shoqëron me një zemër të kuqe.

View this post on Instagram A post shared by Deva Cassel (@devacassel)

Kush është partneri i Deva Cassel

Djali me të cilin pozon Deva Cassel është aktori italian, Saul Nanni. 24-vjeçari ka luajtur Tancrède Falconerin në The Cheetah, një rol i marrë fillimisht nga Alain Delon. Ky është filmi ikonë që do të bëhet një serial televiziv nga Netflix. Do të shfaqet premierë në vitin 2024.

Saul Nanni është shfaqur gjithashtu në filmin e vitit 2022 Brado dhe 2020 Under the Sun of Riccione.

Si u takuan?

View this post on Instagram A post shared by Saul Nanni (@saulnanni)

Duket se çifti është njohur në xhirimet e serialit, pasi një rol në të ka edhe Deva Cassel. 19-vjeçarja do të luajë Angelica Sedara, një rol që më parë ka luajtur nga Claudia Cardinale.

Pak ditë më parë aktori kishte bërë edhe një postim në të cilin e shohim duke mbajtur me butësi në qafë partneren e tij në një varkë – e njëjta skenë si ajo në fotot e Deva Cassel.

Megjithatë, në një postim të parë në Instagram më 11 korrik, dyshja u shfaqën së bashku, të rrethuar nga aktori Ruben Mulet Porena dhe Benedetta Porcaroli, e cila do të luajë të renë Concetta në Cheetah. Në atë kohë, nuk kishte asnjë të dhënë se të dy ishin çift.